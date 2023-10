Ile Maurice: Le commissaire de police ordonne une enquête approfondie

Même les postes de police ne sont plus en sécurité, les attaques viennent de partout, nous confie une source policière.

Avant, il y avait une sentinelle devant tous les postes de police mais ce n'est plus le cas. Vers 3 h 40, hier, un policier affecté au poste de Vallée-Pitot a rapporté qu'un projectile avait été lancé à l'intérieur du poste par un individu encagoulé. Vers 2 h 30, il était de service comme station orderly et seul dans la salle de commande. La porte d'entrée du poste était fermée, mais non verrouillée.

À ce moment précis, il a vu une personne inconnue et encagoulée ouvrir brusquement la porte de la salle de commande et lancer un pétard avant de s'enfuir. Le projectile a heurté la table et a légèrement endommagé deux écrans. Personne n'a été blessé et aucun autre dommage n'a été constaté.

Des officiers du Scene of Crime Office et de l'Explosive Handling Unit de la SMF ont été dépêchés sur les lieux. Le sergent Murai de cette unité a analysé la scène à l'aide d'un équipement spécialisé, mais aucune trace d'explosif n'a été détectée.

La sécurité policière a été renforcée et le poste de police fonctionne normalement. Une enquête a été ouverte par la CID de Port-Louis Nord pour identifier rapidement le coupable. Les policiers visionneront les caméras du poste de Vallée-Pitot et celles de Safecity pour retracer le trajet de l'individu. Le commissaire de police, informé de cet incident, prend la chose très au sérieux et a ordonné une enquête approfondie avec des arrestations très vite. Selon l'inspecteur Shiva Coothen du Police Press Office, après cet incident, la police a redoublé de vigilance au niveau de tous les postes de l'île.