Egypte: Abbas au Sommet du Caire - 'La sécurité et la paix sont garanties par la mise en oeuvre d'une solution à deux États fondée sur la légitimité internationale'

Le Caire — Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a déclaré aujourd'hui samedi, lors du lancement des travaux du sommet de 'Le Caire pour la paix'" que cette réunion se tient aujourd'hui "dans des circonstances extrêmement difficiles et cruelles, alors que notre peuple palestinien, qui est sans défense, est confronté à une agression brutale de la part de la machine de guerre israélienne, qui viole les tabous et le droit humanitaire international, en ciblant des milliers de civils, pour la plupart des enfants et des femmes, des installations sans discrimination, en particulier des hôpitaux, des écoles, des centres d'hébergement pour les civils survivants des malheurs de la guerre, et en bombardant leurs maisons" rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa.

"Nous nous défendons contre toute tentative de déplacement de notre peuple à Gaza, nous nous défendons contre toute expulsion des Palestiniens de leurs maisons, contre tout déplacement de Jérusalem ou de la Cisjordanie, nous n'accepterons pas le déplacement, et nous resterons sur notre territoire quelles que soient les difficultés" a-t-il affirmé.

'Depuis le premier jour, nous avons appelé à la cessation immédiate de cette agression barbare et à l'ouverture de couloirs humanitaires pour l'acheminement de fournitures d'urgence, de médicaments, d'eau et d'électricité, mais le gouvernement d'occupation israélien n'a pas permis cela. D'autre part, nous mettons en garde contre les attaques continues des forces d'occupation et du terrorisme des colons contre des civils sans défense en Cisjordanie et à Jérusalem, et contre les attaques de gangs extrémistes contre les lieux saints musulmans et chrétiens".

En outre, il a relevé que : '"C'est le moment où tout le monde doit faire preuve de sagesse et regarder vers l'avenir, et nous voyons que la violence se renouvelle à chaque fois; en raison de l'absence de justice, des droits légitimes du peuple palestinien, et nous affirmons ici que la sécurité et la paix sont atteintes par la mise en oeuvre d'une solution à deux États, basée sur la légitimité internationale, et la fin de l'occupation israélienne de la terre de l'État de Palestine, avec sa capitale à Jérusalem-Est, et la résolution de la question des réfugiés palestiniens, conformément à la résolution no194 des Nations Unies, avec des garanties internationales et un calendrier précis pour la mise en oeuvre".

'J'appelle le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités pour protéger le peuple palestinien, pour que l'État de Palestine obtienne sa pleine adhésion et que le reste du monde reconnaisse l'État de Palestine, et pour qu'une conférence internationale de paix soit organisée sous l'égide d'un organisme international afin d'atteindre l'objectif de paix souhaité', a déclaré le président Palestinien.

"Je remercie le président Abdel Fattah Al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour son invitation et son hospitalité à cette conférence, et je remercie toutes les parties et tous ceux qui apportent leur aide à notre peuple palestinien dans ces circonstances difficiles et fatidiques', a-t-il indiqué.

'Nous ne partons pas, nous ne partons pas, nous restons dans notre terre!', le président palestinien a-t-il réaffirmé.