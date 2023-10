Tchad: Crise tchadienne - Des opposants lancent une pétition contre le facilitateur Félix Tshisekedi

Menée par Félix Tshisekedi, la mission de facilitation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) affirme qu'elle est impartiale et impliquée dans le bon déroulement et l'inclusivité de la transition au Tchad. Un groupe d'opposants tchadiens a lancé une pétition pour récuser le président congolais, accusé de « tromperie » et d'« illusionnisme » dans ce dossier.

Le week-end dernier, un groupe d'opposants tchadiens mené par Yaya Dillo a lancé une pétition pour récuser le président congolais Félix Tshisekedi, accusé de « tromperie » et « d'illusionnisme ». Des accusations sans fondement, selon Didier Mazenga, ministre du Tourisme de RDC et envoyé spécial du chef de l'État congolais pour le Tchad, dans le cadre de la facilitation.

« Nous avions travaillé avec les partenaires du Tchad, nous avions travaillé avec le gouvernement et les parties concernant le processus, notamment les partis politiques et les confessions religieuses. Nous avions mis l'accent sur l'accompagnement du facilitateur au processus et on s'est mis d'accord avec toutes les parties. Le président Félix Tshisekedi, lui-même, avait fait un déplacement pour Ndjamena et il avait échangé avec toutes les parties, notamment les partis de l'opposition qui n'ont pas participé au dialogue et même Yaya Dillo, il sait bien qu'on échange avec lui et à tout moment. Tout cela se passe donc normalement, le président a déposé une feuille de route de facilitation, c'est-à-dire depuis sa désignation jusqu'aux élections prévues au mois d'octobre de l'année prochaine. Voilà la situation réelle et ce n'est donc pas que le président Félix est contesté, ce n'est pas vrai. Le président Félix avait clairement dit qu'il accompagne, qu'il ne donne pas des instructions, mais fait les propositions pour aboutir au processus crédible. »

