Ghana: Jordan Ayew - « Nous sommes une équipe en construction »

L'attaquant ghanéen Jordan Ayew a partagé son point de vue sur les chances du Ghana de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.

Les Black Stars se préparent pour le tournoi 2023 en Côte d'Ivoire, prévu en janvier 2024, et Ayew devrait faire une autre apparition à la CAN, après avoir participé à six des sept derniers tournois.

En 2015, Ayew a joué un rôle clé lorsque le Ghana a atteint la finale de la CAN, marquant la tentative la plus proche de l'équipe de remporter le tournoi ces dernières années. Le Ghana a remporté le titre pour la dernière fois en 1982.

« Tout a son heure », a déclaré Jordan sur le site de Crystal Palace. « Quand je suis à Palace, je me concentre à 100 pour cent sur Palace, et quand je suis avec l'équipe nationale du Ghana, je me concentre à 100 pour cent sur le Ghana. Il n'y a aucun problème à penser à ce qui va se passer dans trois mois. »

« Nous sommes une équipe en construction. Nous nous connaissons maintenant et nous avons un bon manager en place », a-t-il ajouté.

Les Black Stars ont été intégrés dans un groupe difficile pour la CAN 2023, aux côtés des détenteurs de records, l'Égypte, le Cap-Vert et le Mozambique.

Ayew espère avoir une influence dans la campagne alors que le Ghana vise à mettre fin à une sécheresse de trophées qui dure depuis des décennies.