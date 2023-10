Congo-Kinshasa: La CENI lance la campagne de sensibilisation d'électeurs pour une importante participation aux prochaines élections

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a lancé vendredi 20 octobre à Kinshasa, la campagne de sensibilisation de la population congolaise pour les élections générales de décembre 2023. Selon le président de la CENI, cette campagne vise une participation massive des Congolais à ces scrutins.

« A exactement deux mois des scrutins, il est maintenant question de préparer les électeurs à jouer correctement leur rôle. L'enjeu étant la mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de toutes les catégories des citoyens pour une participation de qualité », a expliqué Denis Kadima Kazadi, président de la CENI.

« Les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Nous avons pris l'habitude de nous retrouver à chaque étape importante du processus électoral en cours. Impliquer les parties prenantes à ce que nous faisons est pour nous une exigence de transparence et d'ouverture aux autres. C'est ce qui explique que le calendrier électoral de la CENI soit jalonné de moments de rencontres avant, pendant ou après chaque opération », a-t-il ajouté.

Cette campagne, selon le patron de la CENI, place les électeurs au centre des préoccupations. Elle va préparer les électeurs à jouer correctement leur rôle le mercredi 20 décembre 2023.

« Il est temps de former et informer les électeurs et toutes les parties prenantes sur les dispositions légales et règlementaires relatives aux opérations électorales ainsi que sur la conduite à tenir dans un bureau de vote et devant le Dispositif électronique de vote (DEV). L'enjeu étant la mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de toutes les catégories des citoyens pour une participation de qualité », a-t-il souligné.

Selon le président de cette institution d'appui à la démocratie, la CENI accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes qui constituent la grande majorité de la population électrice.

Il rappelle que a Loi organique n° 10/013 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, en son article 9, lui confie en plus de la mission d'organiser, en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents, la responsabilité de vulgariser en français et en langues nationales les lois relatives au processus électoral et référendaire et de coordonner la campagne d'éducation civique de la population en matière électorale.

Il a lancé un appel à la mobilisation des partenaires de la société civile, particulièrement les associations populaires, les confessions religieuses, les organisations féminines et des jeunes, les structures d'encadrement des personnes en situation d'handicap et des peuples autochtones, les médias et particulièrement les radios communautaires, pour une sensibilisation maximale des électeurs.