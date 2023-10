Cote d'Ivoire: STIM - La caravane de sensibilisation débute le 24 octobre prochain.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de sensibilisation des jeunes filles sur l'importance des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, l'organisation Sciences et Technologies au Féminin à travers son programme Inspir'STEM en partenariat avec l'UNESCO et le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont procédé au lancement officiel de la caravane STIM POUR ELLE TOUR le jeudi 19 octobre 2023 au siège de l'UNESCO Abidjan.

Ce lancement a enregistré la présence de Mme Yvette Kouassy, conseillère et représentante de la Ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Diaby Malick, responsable du projet KFIT-Unesco.

Au cours de cette cérémonie, Mme Christelle Ogo Fondatrice des Sciences et Technologies au Féminin ( STF), prenant la parole a indiqué que " la caravane est une manifestation itinérante conçue pour inspirer et éduquer les jeunes filles dans le domaine STIM tout en promouvant l'accès à une éducation complète à la sexualité (Ecs), et des environnements scolaires sûr et inclusif. C'est une mission ambitieuse qui reflète notre engagement envers l'autonomisation des adolescents", a-t-elle expliqué pour donner l'objectif de ladite caravane. Poursuivant, elle a mentionné que le projet va se dérouler du 24 au 26 octobre 2023 dans les lycées et collèges. Elle fera escale dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire à savoir : Abidjan, Korhogo, Bouaké, Boundiali, Man et Bondoukou.

À sa suite, Mme Yvette Koussy représente de la ministre de l'éducation nationale a mentionné que la connaissance des STIM chez les élèves jeunes peut agir dans leurs parcours. Elle a également

évoqué la problématique et le sous représentative du STIM chez les jeunes filles et les femmes.

Pour sa part, Malick Diaby a félicité tout en encourageant la présidente du STF pour ses idées sur le projet.

Il est à noter que la caravane touchera environ 1000 jeunes. Le bailleur principal est le bureau UNESCO Abidjan à travers le projet KFIT-Unesco mais mis en oeuvre par Sciences et Technologies au Féminin