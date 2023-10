Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du23 Octobre2023

Burkina Faso : Justice- Le procès charbon fin reprend ce 23 octobre 2023

Le procès de l’affaire dite Charbon fin reprend, ce lundi 23 octobre 2023 au Tribunal de grande instance Ouaga 1. Le 11 octobre dernier, le dossier avait été renvoyé à cette date, pour permettre la poursuite de l’expertise sur les corps solides retrouvés dans le charbon fin de la société minière Essakane SA en vue d’en déceler la teneur. L’on se souvient que depuis l’ouverture de l’audience le 05 octobre 2023, les débats avaient essentiellement porté sur la poursuite ou non de cette expertise. Alors que la défense réclamait une expertise sur les corps solides retrouvés dans le charbon fin d’Essakane (qualifiés de lingots d’or par le parquet ndlr), le parquet, lui, demandait que cette expertise se fasse sur place afin de permettre au procès de se poursuivre. (Source : aouaga.com)

Sénégal : Réintégration d’Ousmane Sonko dans le fichier électoral- La position des avocats de l’Etat

Dans un communiqué en date du 19 octobre 2023, le Collectif des Avocats de Monsieur Ousmane SONKO fait des affirmations dénuées de tout fondement, visant à installer la confusion aux yeux de l'opinion.Ce communiqué mentionne que l'huissier de justice requis par Monsieur Ousmane SONKO et le mandataire de ce dernier se sont présentés à la Direction Générale des Elections en vue de la réinscription du sieur SONKO sur les listes électorales et pour demander la remise immédiate de fiches de parrainage pour le compte du susnommé. Les rédacteurs de ce communiqué, qui sont d'éminents avocats, savent très bien que la décision du Président du Tribunal d'instance de Ziguinchor, rendue en matière électorale, n'est ni exécutoire par provision, ni définitive dès lors que les délais de recours ne sont pas encore expirés. (Source : adakar.com)

Gabon : De 106 à 57 kg en prison- Le long chemin spirituel de Brice Laccruche

En prison pendant 4 ans, Brice Laccruche Alihanga, l’ancien directeur de cabinet d’Ali Bongo pourrait avoir perdu en moyenne 12 kg par année. À 106 kg avant sa mise à l’isolement, il est sorti de prison avec 57 kg. L’homme pense d’abord à la restauration de son état physique et profite encore de sa lumière : la Bible. Complètement amaigri et vraisemblablement affaibli, Brice Laccruche Alihanga est sorti de prison le 20 octobre. L’homme qui jouit d’une liberté provisoire, espère que les charges qui pèsent contre lui soient abandonnés mais pense surtout à retrouver sa forme. En prison, a-t-il confié à nos confrères de Gabonactu, il a perdu 49 kg. Près de la moitié de sa masse corporelle. « Vous pouvez le constater à mon état physique actuel, je pesais avant ma mise à l’isolement total, 106 kilos. J’ai été pesé avant-hier (18 octobre – NDLR) à 57 kilos». L’homme qui remercie le président de la transition qui a mis fin aux projets du pouvoir d’antan plus funestes à son égard, pourrait avoir perdu 12 kg en moyenne par année. Grève de la faim, perte d’appétit, maladie ? Nombreux s’interrogent sur cette perte de poids spectaculaire. Brice Laccruche dit se tourner vers l’avenir. (Source : alibreville.com)

Togo : Artisanat- Le Bénin s’inspire des réformes togolaises

Au Togo, la dynamique de réformes impulsée par les pouvoirs publics dans le secteur de l’artisanat suscite de l’intérêt au-delà des frontières nationales. Une délégation des membres de la Chambre des métiers de l’artisanat du Bénin a effectué dans ce sens une mission de travail, il y a quelques jours dans le pays. Objectif : s’enquérir de l’expérience togolaise sur la question, et toucher du doigt les récentes innovations introduites. Particulièrement ciblés, les processus de mise en place de registre informatisé, d’établissement de carte professionnelle, de régime de protection sociale des artisans, ainsi que le dispositif de délivrance des certificats professionnels de métiers. Au menu de ce déplacement, des séances de travail avec le ministère en charge de l’artisanat et les Chambres de métiers, et des immersions sur le terrain, notamment au Centre des Ressources Artisanales (Cra) de Lomé, à la Plateforme Industrielle d’Adéticopé (Pia) et sur le site du projet de Partenariat pour la Formation Professionnelle en Énergies Renouvelables au Togo (PFPERT). (Source : alome.com)

Niger : Niamey- Le Premier Ministre échange avec les membres de la fédération des personnes handicapées

Le Premier Ministre de la transition Nigérienne, Ali Mahamane Zeine a présidé, ce vendredi 20 octobre 2023 en fin de soirée, une réunion d’échanges avec les membres de la fédération nigérienne des personnes vivant avec un handicap.« Cette rencontre a pour but de transmettre les salutations les plus fraternelles des personnes vivant avec un handicap à l’endroit des plus hautes autorités’ » a déclaré M. Idrissa Alzouma Maïga, premier vice- président de la fédération avant d'ajouter être « venus aussi leur apporter un message de soutien, vu le contexte dans lequel se trouve notre pays qui a besoin de tous ses filles et fils, et nous ne souhaiterons pas que les personnes handicapées soient en marge de cet appel patriotique ».« Aujourd’hui notre fédération, connue au niveau mondial pour ces expertises, participe à tous les processus, en termes d’élaboration des politiques, et en termes d’animation et de mise en œuvre » à-t-il indiqué. « Nous sommes là aujourd’hui non seulement pour vous témoigner de tout notre soutien et vous souhaiter plein succès, mais aussi vous présenter un certain nombre de doléances », a fait savoir le SG de la fédération. (Source : aniamey.com)

Centrafrique : Insécurité- La localité de Mbo dans l’Ouham-Fafa reprise par les forces loyalistes

Les Forces armées centrafricaines ont repris, dans l’après-midi du 20 octobre, le contrôle du village Mboh, sur l’axe Kabo-Sido dans l’Ouham-Fafa (Nord). A en croire des sources locales, la localité est repassée sous contrôle de l’armée nationale, soutenue par ses alliés, quelques heures après le retrait des éléments de l’UPC. Pour le moment, le village Mbo est calme. Témoignage de Delphin Bada, député suppléant de Kabo 2. (Source : abangui.com)

Guinée : Affaire « retrait des passeports diplomatiques » des ministres - Des interrogations

Le sujet est presque sur toutes les lèvres. Le Président de la Transition aurait exigé de ses ministres le dépôt de leurs passeports diplomatiques. Seulement quelques-uns sont exemptés. L’on cite notamment celui des affaires étrangères, ceux du pool économique, du plan et de la coopération. La nouvelle mesure intervient dans un contexte où le chef de l’État multiplie les « admonestations » à l’endroit de ses ministres. Après avoir réprimandé l’équipe de Goumou le 12 novembre pour leur présence excessive dans des cérémonies, le colonel Doumbouya a ajouté une couche une semaine plus tard en rappelant que la CRIEF n’est pas faite seulement pour les barons du régime déchu. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Lutte contre la fraude- Plus de 2500 sacs de lait falsifiés saisis à Koumassi Remblais

La Brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce et de l'Industrie a mené avec succès, une opération, samedi 21 Octobre 2023, dans la commune de Koumassi. Le ministère du Commerce et de l’Industrie, à travers sa Brigade de contrôle rapide (Bcr), a saisi samedi 21 Octobre 2023, à Koumassi Remblais, un magasin de vente de produits laitiers contrefaits et falsifiés. Estimés à plus de 2500 sacs, ces produits sont évalués à plus de 140 millions de Fcfa. Ils appartiennent à un certain Sako, vivant au Mali. La Brigade de contrôle rapide (Bcr) a bénéficié pour l’occasion de la collaboration de la Gendarmerie nationale. Le Directeur régional Abidjan Sud 2 du ministère du Commerce et de l’Industrie, Pondon Kouadio a également pris part à l’opération. Selon Koffi Armand Alexandre, Commandant de la Brigade de contrôle rapide (Bcr), le magasin a été dénoncé par un appel anonyme. La fraude se situe précisément au niveau de la date de péremption du produit. (Source : fratmat.info)

Mali : Maintien de la paix- Compromis trouvé pour le désengagement du contingent tchadien de la Minusma

Au Mali, un compromis a été trouvé, le mercredi 18 octobre, pour le rapatriement des équipements des Casques bleus tchadiens positionnés à Tessalit, Aguelhoc et Kidal. Ce sujet freinait le désengagement du contingent tchadien de la Minusma. Pour l’état-major tchadien, en effet, « pas question d’abandonner notre arsenal, le retrait de nos hommes et de notre matériel doit avoir lieu en même temps ». Le blocage est aujourd’hui levé. Détails.Au Mali, le désengagement de la Minusma des bases d’Aguelhoc et de Tessalit, dans la région de Kidal, se poursuit. Il a été engagé lundi 16 octobre 2023. Ces deux bases, tout comme celle de Kidal que la Minusma doit quitter le mois prochain, sont convoitées par l’armée malienne et par les rebelles du Cadre stratégique permanent (CSP). Les deux camps, armes à la main, pressent d’ailleurs la mission onusienne de s’en aller au plus vite. Une partie non négligeable du contingent tchadien de la Minusma à Tessalit avait déjà été rapatriée en début de semaine, par avion. (Source : Rfi)

Rdc : Football- Un entraineur suspendu 20 ans par la Fifa pour abus sexuel sur mineur

Un ancien entraîneur de football de la République démocratique du Congo, du nom de Jonathan Bukabakwa a été suspendu pour 20 ans par la chambre de jugement de la Fifa. Selon un communiqué de la fédération internationale du football repris par plusieurs médias, ce vendredi 20 octobre 2023, dont le Figaro, le coach congolais est reconnu coupable d’abus sexuel sur un joueur mineur. Jonathan Bukabakwa entraînait des jeunes dans des clubs des régions de Lipopo et Malebo à l'ouest du pays. Il avait été accusé par les médias de son pays «de violences sexuelles commises sur des mineurs au sein de la Fédération. Suspendu du football en mars, le temps que l’enquête se poursuive, Bukabakwa écope aussi d’une amende de 112 000 dollars. Faut-il le noter, la Fifa a également engagé des poursuites contre des allégations d’abus sexuels sur des joueurs dans plusieurs pays au monde ces dernières années, dont le Gabon. (Source : fratmat.info)