Cote d'Ivoire: Financement des jeunes entrepreneurs- Un réseau offre un modèle d'accompagnement réussi

Le financement des jeunes entrepreneurs est l’objet de nombreuses attentions surtout en cette année de la jeunesse. A Bouaké, l’Association Initiative qui s’inscrit dans le cadre du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), propose une offre innovante en faveur des jeunes entrepreneurs : le prêt d’honneur. Boabindustrie est situé au quartier Zone de Bouaké.

Selon le Cicg, c’est une petite unité de transformation agro-alimentaire. Elle transforme le coco, la banane, le taro l’igname. L’unité produit aussi des pastilles de gingembre. Des produits présentés dans un beau packaging que l’on retrouve dans les rayons de supermarchés, des supérettes et des stations-services. A 31 ans, Jean Joël Boa-Bi Boa, son promoteur travaille au développement de son entreprise car les perspectives sont très encourageantes.

Aussi, la source ajoute que Jean Joël Joel Boa-Bi Boa a reçu 2.000.000 de Fcfa en 2020 du programme Agir pour les Jeunes (Aej) pour démarrer son activité. En 2022, confronté à des difficultés, il a sollicité l’appui de la Cellule Initiative Bouaké afin de relancer ses activités. Après son passage devant le comité d’agrément de la Cellule Initiative Bouaké, il bénéficie d’un prêt d’honneur d’un montant de 3 000 000 de Fcfa. Cette somme lui a permis de produire sur trois ans et de rembourser ses prêts. Le prêt d’honneur est un prêt à taux zéro, sans garantie ni caution.

A la Cellule initiative, accompagnement et financement sont indissociables, le promoteur a été ensuite orienté vers l’Institut Européen de Coopération et de Développement (Iecd) (l’un de ses partenaires) pour participer à un concours de plan d’affaires. Nominé, Jean Joël Joel Boa-Bi Boa a bénéficié d’une subvention d’un montant de 7 500 000 Fcfa qui lui a permis de s’équiper, d’augmenter sa production et son chiffre d’affaires. Il emploie actuellement 07 personnes. Ce jeune entrepreneur est un bel exemple de réussite pour la Cellule Initiative Bouaké et de la complémentarité entre les différents programmes de l’Etat et des bailleurs sur le territoire de la région de Gbêkè.

Aliou Fofana, un jeune passionné par la pisciculture a pu lui aussi se lancer dans cette activité grâce au financement qui lui a été octroyé. Il a reçu un prêt d’honneur de 4 600 000 FCFA. Ce financement lui a permis d’avoir deux étangs d’une capacité de plus de 7 000 alevins. A Bouaké, les financements de la plateforme ont permis à de nombreux jeunes de mettre en place des activités génératrices de revenus, d’améliorer leurs conditions de vie et de devenir créateurs d’emplois.« La Cellule Initiative Bouaké est une association constituée de représentants de la société civile et d’acteurs économiques locaux. On y trouve des chefs d’entreprise, des organismes consulaires, des accompagnateurs, des banques et des institutions de micro finance, des représentants de structures de l’Etat et de collectivités décentralisées et des associations de jeunes », nous explique Cheick Kader Bitié, animateur territorial de l’association.

Sur l’ensemble du réseau, ce sont au total 161 jeunes entrepreneurs qui ont été financés et accompagnés pour un montant de plus de 240 millions à fin août 2023. En plus de l’Association Initiative, il existe de nombreux autres mécanismes en faveur des jeunes. En 2023, année dédiée à la jeunesse, 36 672 jeunes bénéficieront de financement pour des activités génératrices de revenus. De 2023 à 2025, le Programme jeunesse du gouvernement financera 264 517 jeunes.