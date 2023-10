Afrique de l'Est: L'Angola et le Kenya signent 11 accords de coopération

Nairobi — L'Angola et le Kenya ont signé onze accords pour accroître la coopération bilatérale, lors d'une cérémonie dirigée par les présidents des deux pays, respectivement, João Lourenço et William Ruto.

Il s'agit d'accords dans les domaines de la santé, de l'entretien et de la conservation de la vie animale, du transport maritime, de l'agriculture, du tourisme, de la géologie et des mines, du pétrole, de la jeunesse, de la diplomatie et du renforcement des capacités dans le domaine de l'administration publique et des technologies de l'information et de la communication.

Après la signature des accords, le président angolais, João Lourenço, a souligné leur importance pour le rapprochement des deux peuples.

Le Chef de l'Etat a déclaré que l'Angola était ouvert à fournir tout soutien pour aider l'industrie pétrolière kenyane, débutante dans ce secteur, à se développer.

Ces instruments, tous des domaines de coopération, démontrent l'intérêt des deux Etats.

Il a indiqué que la coopération dans le domaine du tourisme permettra à l'Angola de rassembler l'expérience du Kenya pour le développement du projet Okavango Zambèze.

Dans le secteur des transports, il a souligné la nécessité de reprendre les liaisons aériennes entre Nairobi et Luanda, avec les deux compagnies nationales, afin d'accroître les échanges commerciaux.

%

Dans ce sens, il a salué l'initiative du Kenya de signer unilatéralement l'accord de suppression de visa sur tous les passeports, garantissant que ce sera réciproque, car le gouvernement angolais n'a qu'à faire quelques ajustements pour s'aligner sur la même idée.

Il a admis qu'il est nécessaire de corriger la situation actuelle dans laquelle les exportations et les importations sont davantage concentrées sur d'autres continents que l'Afrique.

Il a donc affirmé que le commerce entre l'Angola et le Kenya devrait augmenter de manière substantielle et que l'intégration régionale en cours en Afrique de l'Est devrait s'étendre à d'autres régions du continent.

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a effectué une visite d'État au Kenya à l'invitation de son homologue kenyan, Wiliam Ruto.