Tunisie: CA - Venir à bout d'un gros morceau

Le leader béjaois se dresse sur le chemin d'un Club Africain qui doit gagner s'il veut se hisser à la hauteur de son adversaire du jour.

Calés dans les starting-blocks, les joueurs du Club Africain sont prêts à sauter goulûment les dernières haies qui mènent au play-off.

Pour le CA de cette saison, au bout de la ligne droite, il y a bien entendu le droit de rêver et de retrouver sa vraie place sur la scène.

Pas seulement cependant car il y a aussi un enjeu majeur qui consiste à tordre le cou à ses détracteurs et autres observateurs qui affirment que le CA s'est trompé de cible au mercato estival, qu'il aurait dû conserver les Ghandri, Azouni, Kossi, Sabo et même Ouedhrfi et Ghazi Abderazek.

Aujourd'hui, si la gloire échappe au CA, cette saison serait la bonne ou du moins celle précédant le retour au premier plan tout en s'y maintenant cette fois-ci. Ne pas brûler les étapes cependant.

Dès aujourd'hui, l'Olympique de Béja se dresse sur le chemin des Clubistes et entend refaire le coup de la saison dernière en Coupe de Tunisie (sans passer aux tirs au but il va sans dire).

En l'état donc, cet après-midi, ce grand format entre le leader béjaois et l'un de ses poursuivants immédiats, en l'occurrence le CA, ne manquera sûrement pas de nous procurer ce délicieux frisson de la dernière ligne droite, et ce, au moment où les 22 acteurs fouleront la pelouse du stade Hamadi-Agrebi.

Le réalisme avant l'esthétique !

A l'épreuve d'une coriace équipe, le CA devra activer à nouveau le compteur s'il veut garder la main et surtout se hisser à hauteur de son adversaire du jour.

Pour ce faire, l'équipe à Saïd Saïbi pourra compter sur son expérience de la course au titre, acquise de haute lutte depuis l'exercice passé quand l'équipe a talonné l'ESS avant de se faire doubler par l'EST...

Actuellement donc, le CA a son destin en main pour monter en grade et tout plaide d'ailleurs en faveur d'un CA serein et confiant, aux antipodes d'une période passée où l'environnement générait parfois une excitation malvenue et un climat bouillant.

Et maintenant que «l'entourage» est quelque peu maîtrisé et les doutes dissipés, le CA pourrait continuer à baigner dans une bonne ambiance s'il vient à bout d'un gros morceau, l'OB du coach algérien Nabil Neghiz. Aux Cherifi, Omrani, Zaâlouni, Hamrouni, Khélil, Ben Yahia, Sghaier, Srarfi, Hamdi Laâbidi et autre Eduwo d'y aller donc «franco» et de garder en mémoire que quelle que soit la production d'ensemble, que le jeu soit beau ou pas, il faut obtenir le bon résultat.

Bref, l'esthétisme ne rapporte pas de victoires même s'il y contribue !