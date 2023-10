Afrique: Ligue africaine de football - Mazembe s'offre l'Espérance, Wydad piège Enyimba

Les quarts de finale aller de la Ligue africaine de football ont pris fin ce dimanche 22 octobre avec les victoires du TP Mazembe face à l'Espérance Tunis (1-0) et de Wydad sur le terrain d'Enyimba (1-0). Les matches retour se joueront mardi et mercredi prochains.

Les quarts de finale aller de la Ligue africaine de football ont commencé vendredi 20 octobre par un feu d'artifice lors de Simba-Al Ahly (2-2) et se sont terminés dimanche par un moins spectaculaire Enyimba-Wydad (0-1).

Le Wydad Casablanca, qui a disputé les deux dernières finales de la Ligue des champions, a fait parler son expérience pour s'imposer devant les Nigérians (1-0) qui courent derrière leur gloire passée depuis leurs deux titres conquis en 2023 et 2004. Le club de la ville d'Aba, entraîné par l'ex-international, George Finidi, a pourtant outrageusement dominé la rencontre avec 20 tirs au but contre 8, mais ne cadrant qu'un seul. Les Marocains, eux, n'ont pas raté l'occasion d'ouvrir le score après avoir obtenu un penalty, transformé par Yahya Jabrane (39e).

Un peu plus tôt, le TP Mazembe a beaucoup dominé l'Espérance Tunis à Lumumbashi, mais a dû se contenter d'un petit but pour assurer sa victoire (1-0). Les Corbeaux avaient pourtant bien entamé la rencontre avec l'ouverture du score du défenseur malien Cheick Fofana qui reprenait de la tête un centre de Phillippe Kinzumbi (11e). Les hommes de Lamine Ndiaye devront rester solides pour arracher leur qualification dans quatre jours à Tunis.

La meilleure option, dans ces quarts de finale, a été prise par Mamelodi Sundowns qui est allé gagner sur la pelouse de Petro Luanda (2-0) samedi. Les vainqueurs de la Ligue des champions 2016 se sont imposés grâce à des buts du Chilien Marcelo Allende (67e) et du Bafana Bafana Thapelo Maseko (80e). Les Angolais peuvent nourrir des regrets puisqu'ils avaient l'occasion d'ouvrir le score après avoir obtenu un penalty avant la mi-temps (42e). Mais l'attaquant international angolais, Gilberto, a échoué devant Ronwen Williams.

Programme et résultats de la Ligue africaine de football (Heure en TU)

Quarts de finale aller

Simba SC (Tanzanie) - Al Ahly (Egypte) 2-2

Atlético Petroleos de Luanda (Angola) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 0-2

TP Mazembe (RD Congo )- Espérance de Tunis (Tunisie) 1-0

Enyimba FC (Nigeria) - Wydad Athletic Club (Maroc) 0-1

Quarts de finale retour

Mardi 24 octobre

Al Ahly (Egypte) - Simba SC (Tanzanie)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud - Atlético Petroleos de Luanda (Angola)

Mercredi 25 octobre

Espérance de Tunis (Tunisie) - TP Mazembe (RD Congo)

Wydad Athletic Club (Maroc) - Enyimba FC (Nigeria)

Demi-finales (Aller 29/10 ; Retour 01/11)

Enyimba FC ou Wydad Athletic Club - TP Mazembe ou Espérance de Tunis

(Simba SC-Al Ahly) - Atlético Petroleos de Luanda-Mamelodi Sundowns

Finale (Aller 05/11 ; Retour 11/11)

Ligue 1: le Sénégalais Lamine Camara inscrit son premier sur un lob de plus de 50 mètres

Malgré la défaite de son équipe, Metz, face à Monaco (1-2) dimanche 22 octobre lors de la 9ee journée de Ligue, Lamine Camara se souviendra de son premier but. Et quel but ! Alors que ses hommes commençaient le siège d'une défense recroquevillée, face à la meilleure attaque de Ligue 1, le jeune Messin, 19 ans, a intercepté une passe mal ajustée de Takumi Minamino pour Youssouf Fofana. La suite a été un chef-d'oeuvre d'instinct et maîtrisé technique. A plus de 50 mètres, depuis son camp dans le rond central, le Sénégalais a lobé Philipp Köhn d'une parfaite frappe tendue du droit pour inscrire le premier et exceptionnel but de sa carrière en L1. Tout récemment international avec le Sénégal, le joueur transfuge de Génération Foot est vainqueur de la CAN U20 et du CHAN en 2023.