Congo-Kinshasa: Nouveaux affrontements autour de la ville de Kitshanga, dans l'est de la RDC

Dans l'est de la RDC, des combats ont à nouveau secoué la ville carrefour de Kitshanga ce week-end. Samedi, de violents affrontements y ont opposé les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon plusieurs sources, et des groupes armés proches des autorités congolaises de Kinshasa. Depuis la reprise des hostilités fin 2021, les rebelles, l'armée et les milices pro-gouvernementales se disputent le contrôle de cette cité stratégique.

Il y a un peu plus d'une semaine, quelques journalistes ont été escortés jusqu'à Kitshanga par différents hommes armés, tous loyalistes aux autorités régulières congolaises. L'objectif de ce voyage de presse était de montrer le « climat de paix » dans la localité et de prouver qu'elle n'était plus aux mains du Mouvement du 23 Mars, le M23.

Cette rébellion congolaise, soutenue par le Rwanda selon Kinshasa et les Nations unies, s'était emparée de cette cité carrefour en janvier 2023 avant de laisser la place aux troupes est-africaines de l'EAC, censées faire tampon dans cette guerre entre l'armée congolaise et le M23.

Mais samedi, de violents affrontements entre les rebelles et les groupes armés pro-gouvernementaux ont à nouveau secoué Kitshanga. Ce dimanche, l'un des portes paroles du M23 confirmait sur le réseau social X (anciennement Twitter) que son mouvement était bien présent dans la ville.

De son côté, l'armée congolaise reste discrète. Elle continue d'affirmer qu'elle ne prend pas part aux combats et qu'elle respecte le cessez-le-feu face aux rebelles.