Algérie: Handisport/Jeux sportifs nationaux de jeunesse 2023 - Relance de la manifestation, après une absence de plusieurs années

ALGER — Les Jeux sportifs Nationaux de la jeunesse (-23 ans) en handisport reviendront en scène, cette année 2023 après, une éclipse de six années pour diverses raisons, et c'est à la Ligue de Mostaganem que le choix a été porté, pour abriter l'événement, en décembre prochain, a-t-on appris auprès de la fédération algérienne handisport (FAH).

"Après des années d'absence, les jeux sportifs nationaux des jeunes-2023, consacrés au moins de 23 ans, seront relancés et devront avoir lieu en décembre prochain, mois coïncident avec les festivités de la journée mondiale de la personne handicapée", a indiqué un communiqué de la fédération destiné aux présidents des ligues handisports.

Organisées sous l'égide du ministre de la jeunesse et des sports et avec la coordination de la direction de la jeunesse et la ligue de Mostaganem, ces joutes seront une opportunité pour les sportifs handisports de s'exprimer dans les disciplines sélectionnées, et aux différents entraîneurs de rechercher de jeunes talents susceptibles de revêtir le maillot national.

Pour cela, les différentes ligues sont tenues de transmettre dans les plus brefs délais, les listes portant les noms des sportifs de la catégorie des U23 qui y sont adhérents, avec la possibilité d'en ajouter les nouveaux, avec la collaboration des centres spécialisés, afin qu'ils soient intégrés dans la plateforme numérique de la fédération, afin de régler leurs situations et pouvoir prendre part à la manifestation.

%

"Ce rendez-vous revêtira une grande importance, car elle constitue l'occasion idéale pour la découverte de nouveaux talents afin d'assurer la relève et renforcer les différentes sélections, d'où le souci de la fédération de multiplier ce genre de rendez-vous", a indiqué le président de la FAH, Sid Ahmed Elasri.

Outre l'aspect sportif, l'autre objectif recherché, consiste à garantir à travers ces compétitions, l'insertion sociale de cette frange de la société dans les différents établissements spécialisés.

Le voeu de tous est que ces jeux sportifs nationaux de la jeunesse contribuent à la création d'une pépinière des champions de demain qui porteront les couleurs de l'Algérie dans les grandes échéances internationales, et assurer la relève surtout dans des disciplines qui peuvent donner beaucoup de satisfaction aux handisports algériens", ont souhaité les techniciens.

Le programme de la manifestation comporte cinq disciplines paralympiques dont une collective : Para-athlétisme (14-16 ans et 14-19 ans/garçons et filles), natation (-19 ans garçons et filles), goal-ball (-23 ans garçons et filles), football (-17 ans garçons) et para-powefliting (-20 ans, garçons et filles démonstration).

"La fiche technique et tout ce qui entoure les Jeux sportifs nationaux handisport de jeunesse seront communiqués dès les jours à venir et transmis aux différentes ligues", a conclu la fédération dans son communiqué.(APS)