Tunisie: USM-CSS (1-0) - L'USM s'envole

Le CSS reste à quai.

Stade Mustapha-Ben Jannet de Monastir. Temps printanier. Public nombreux. Pelouse en bon état. USM-CSS (1-0).

But de Hichem Baccar (10'). Arbitrage d'Achref Harakati assisté par Zied Naili et Jassem Shimi. Quatrième arbitre: Firas Fouli. Commissaire de match: Chokri Saadallah.

USM: Bechir Ben Said, Yassine Cheikh Waly (Wael Ben Othmane), Fabrice Zeguei, Hichem Baccar, Mohamed Ali Ben Salem, Fourat Soltani, Alaa Dridi, Moses Orkuma (Babacar Sarr), Fayçal Manai (Ahmed Jeffali), Chiheb Jebali (Bilel Ait Malek), Boubacar Traoré.

CSS: Sabri Ben Hssan, Khaled Hammami, Aziz Saihi (Wadhah Zaidi), Kouamé Constant, Chadi Hammami, Moussa Conté (Stephane Gnaly), Oussama Bahri, Fodé Camara, Firas Aifia (Becha), Aminallah Haboubi (Baraket Hmidi), Diby Bérenger (Hazem Hadj Hassen).

Du côté du Ribat, le match débute sans round d'observation avec deux équipes qui entendent en découdre d'entrée. 10', premier tournant du match en faveur des Bleus.

Les gars du Ribat héritent d'un coup franc botté par Fayçal Manai et détourné de la tête dans les filets par Hichem Baccar.

Pas le temps de reprendre ses esprits cependant.

A peine le temps de remettre le cuir dans le rond central et voilà que Haboubi d'une percée efface deux défenseurs et sert idéalement Firas Aifia qui bute sur un Ben Saïd bien sur ses appuis.

%

Le rythme tombe d'un cran par la suite et une demi-heure durant, les deux équipes tombent quelque peu dans le jeu dur et dans les approximations.

On entre dans le temps additionnel et à la 46', suite à une chevauchée de Fourat Soltani, le centre de ce dernier n'est pas mis à profit par Traoré. On en restera là pour ce premier half.

De retour de pause, l'USM gère alors que le CSS ne parvient pas à trouver la faille.

Les minutes défilent et la situation est inchangée avec un CSS qui manque de lucidité à l'approche de la zone de vérité. 80', Nabil Kouki joue le tout pour le tout et lance deux attaquants, Wadah Zaidi et Hadj Hassen.

Dans le même temps, Mohamed Kouki riposte en incorporant Ait Malek dans le but de tuer le match. 85', le CSS pousse et assiège même les bases adverses.

A son tour, l'USM ne faiblit pas et ne laisse rien filtrer aux alentours de sa surface de réparation.

Quatre minutes de temps additionnel décrétées par l'arbitre n'apporteront rien de concret.

L'USM rejoint provisoirement l'EST en tête, alors que le CSS mange de nouveau son pain noir, et aligne un troisième revers de rang après pourtant un début en trombe avec trois succès consécutifs.