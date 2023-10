Algérie: Signature d'une convention entre la Faculté de Physique de l'USTHB et l'IAGN

ALGER — La Faculté de Physique de l'Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) et l'Institut algérien de formation en Génie nucléaire (IAGN) ont procédé, dimanche à Alger, à la signature d'une convention permettant "la mise en place de formations en physique médicale, physique des rayonnements et radioprotection".

La convention a été signée par le directeur général de l'IAGN, Mokhtar Abaci et le doyen de la Faculté de physique de l'USTHB, Noureddine Moussaoui, en présence du recteur de l'USTHB, Djamel Eddine Akretch, et le Commissaire à l'énergie atomique algérien (COMENA), Abdelhamid Mellah.

Cette convention, précise-t-on, offre un "cadre officiel" à la Faculté de Physique et à l'IAGN pour "collaborer à la mise en place de formations aux niveaux masters en physique médicale, physique des rayonnements et radioprotection et ce, par la participation des enseignants-chercheurs de la Faculté et les chercheurs de l'IAGN aux enseignements des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques".

Par ailleurs, il est indiqué que les deux parties signataires de la convention collaboreront à la formation doctorale en physique médicale, physique des rayonnements et radioprotection à travers l'"organisation de conférences et de cours et la proposition de sujets de thèse de doctorat, l'encadrement des travaux de recherche des doctorants, ainsi qu'à leur habilitation universitaire".

Dans une brève allocution, M. Akretch a indiqué que cette convention permettra aux deux parties d'"échanger leurs expériences et travailler ensemble dans le domaine de l'énergie nucléaire".

De son côté, Mellah a souligné que le COMENA dispose de "deux réacteurs de recherche et beaucoup de laboratoires qui seront mis à la disposition des universités algériennes".