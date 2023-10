Congo-Kinshasa: Kinshasa - Début de la campagne de dépistage gratuit du cancer du col et du sein

Le ministère de la Santé, par le biais du Centre national de lutte contre le cancer, a lancé, jeudi 19 octobre, la campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein.

Cette activité d'un mois a été lancée par Dr Tele Bantampe, directeur de cabinet-adjoint du ministre de la Santé publique, aux cliniques universitaires de Kinshasa.

Cette campagne de dépistage gratuit vise les Congolais de 18 à 69 ans et se propose de soigner au moins 200 personnes souffrant de cancer du col et de sein, dans la capitale.

Elle bénéficie de l'appui de l'entreprise pharmaceutique suisse ROCHE.

« La collaboration avec ROCHE veut que l'Etat mette un peu d'argent de côté et ROCHE apporte tout ce qu'il faut pour amener les médicaments et les machines. Et ROCHE a reçu la première contrepartie le 6 septembre 2021. Et nous avons vraiment démarré la collaboration en novembre 2021 et en 2022, on a mis en place ce qu'il faut et aujourd'hui on a plus ou moins 200 Congolais et Congolaises qui sont sous traitement », a fait savoir Dr Bienvenu Lebwaze Massamba du Centre national de lutte contre le cancer.

Dans ce partenariat, le Directeur General pour l'Afrique centrale de ROCHE base à Kinshasa, Matthieu Galais, a mis en exergue tout l'intérêt qu'il porte à la sante des Congolais grâce à une thérapie ciblée :

« Je me lève tous les matins pour faire en sorte qu'on puisse faire bénéficier aux patients des soins de qualité. Les médicaments dont on parle sont les mêmes à New York, à Genève, ils sont présents ici en RDC. Et je suis fier de faire en sorte qu'on puisse mettre à la disposition des Congolais et des Congolaises de meilleurs traitements et faire en sorte que le cancer ne soit pas une fatalité en RDC ».