Algérie: Tournoi International Open d'Alger de Badminton - Les frères Mammeri en Or dans le Double-Mixte

ALGER — Les badistes algériens Mammeri Koceila-Mammeri Tanina ont remporté la médaille d'or au Double-Mixte du Tournoi International Open d'Alger, après leur victoire finale dimanche à la salle omnisports Ahcène Moutchou de Aïn Bénian, contre un tandem suisse, composé d'Hugo Chanthakesone et Leïla Zerrouk (2-0).

Les frères Mammeri ont atteint cette finale en battant leurs compatriotes Oussama Keddou-Cheïla Tinhinane en deux sets (21-8, 21-8), alors que le tandem suisse s'était qualifié aux dépens d'une paire saoudienne, composée de Mahdi Cheikh et Khadidja Kaouthar (21-15, 21-15).

Lors des demi-finales, le duo Chibah-Mazari avait éliminé la paire saoudiennes composée de Haya Al-Moudaraâ et Khadidja Kaouthar (21-6, 21-9), alors que les sud-africains, Amy Akermann et Dedry Lawrence s'étaient qualifiés aux dépens de paire algérienne, composée de Sylia Mounib et Dounia Naâma (21-12, 21-13).

Dans l'épreuve du Double-Messieurs, la finale sera 100% algérienne, puisque Mammeri Koceila et Sabri Medal seront opposés à leurs compatriotes Mohamed Abderrahim Belarbi et Adel Hamek. Les deux paires algériennes ont atteint la finale en battant des tandems suisses.

Ce tournoi international, ouvert également aux badistes de la catégorie "juniors", a débuté jeudi, en présence de 106 athlètes, dont 47 algériens.

Ces derniers étaient répartis comme suit : 20 internationaux seniors (10 messieurs et 10 dames), et neuf internationaux juniors (5 garçons et 4 filles), au moment où les 18 autres badistes étaient issus de clubs locaux.

Qualificative aux Jeux olympique de 2024 à Paris, cette compétition a drainé la participation de quinze pays, à savoir : Algérie (Pays hôte), Afrique du sud, Egypte, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, France, Tunisie, Italie, Suisse, Pologne, Belgique, Allemagne, Portugal, Hongrie et Angleterre.