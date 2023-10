Maroc: El Jadida - Vernissage de l'exposition 'Eveil du littoral' de l'artiste peintre Sami Ftouh

El Jadida — Le vernissage de l'exposition "Eveil du littoral" de l'artiste peintre Sami Ftouh, a eu lieu, vendredi soir, au Complexe culturel Abdelhak El Kadiri, à El Jadida.

A travers cette exposition, Sami Ftouh entraîne les férus de l'art dans un voyage entre terre et mer, entre ciel et mer. Ses personnages planent, volent, nagent au travers de ses tableaux, comme s'essayant à s'évader vers d'autres mondes.

M. Ftouh aborde les littéraux comme "des lignes qui séparent la terre de la mer dans sa dimension symbolique", et chacun de ses tableaux se veut un long voyage aventureux, une odyssée, à la rencontre de l'Autre et à la recherche de soi, a expliqué M. Ftouh, dans une déclaration à la MAP, à l'occasion du vernissage de son exposition.

"La mer incarne l'espérance, l'expérience, l'ouverture sur les autres mondes", a-t-il indiqué. Et l'artiste poursuit: "A chaque fois que je me trouve devant l'océan, le littoral me parle. Il me raconte les récits de ces gens portés par le désir de traverser le littoral, pour aller se chercher ailleurs. Mais une fois de l'autre côté, la même mélancolie et la même nostalgie les rattrapent, et veulent revenir chez eux. L'ici et là, est donc une ligne fine que j'essaie de décortiquer à travers cette exposition".

Sereins et en couleurs apaisantes, les tableaux de l'exposition "Eveil du littoral" ne portent pas de titres, à l'exception de quelques unes. Sur ce point, M. Ftouh explique: "Je cherche une beauté de travail qui m'est spécifique pour la transmettre aux autres. J'extériorise mes idées sur le monde, mais je ne donne que quelques indices, icônes et symboles, pour révéler ce que je n'ai pas osé dire".

Né à Kénitra en 1961, Sami Ftouh compte à son actif de nombreuses expositions individuelles et collectives.

Cet artiste autodidacte qui a commencé son aventure avec l'art plastique il y a une trentaine d'années, lit-on sur une note de présentation de l'exposition, fait de la toile un outil de compréhension du monde en approfondissant sa recherche sur ce qu'il appelle "le symbole pictural", autrement dit la finalité et la signification de l'oeuvre plastique.

Sami Ftouh a publié, en 2010, un recueil de poèmes en arabe intitulé "Promesse sur l'aile d'un oiseau". Pour lui, la poésie et la peinture partagent la même essence, celle de miroir reflétant le monde à travers l'oeil de l'artiste.