Angola: João Lourenço confiant dans la paix dans les Grands Lacs

Nairobi — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé samedi, à Nairobi, au Kenya, sa confiance dans le rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs.

Le Chef de l'État angolais, en tant que président par intérim de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), champion de Paix et Réconciliation de l'Union Africaine et médiateur, a mené une série d'initiatives pour mettre fin, principalement, à la tensions entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, dans le cadre de sa visite officielle au Kenya, il a déclaré que les deux pays travaillaient ensemble pour atteindre cet objectif.

Il a indiqué qu'il s'agit d'un processus compliqué, mais pas impossible et pour cette raison « nous sommes optimistes que nous pourrons trouver la paix non seulement pour la RDC, mais dans toute la région des Grands Lacs.

Il a ajouté que ce conflit a malheureusement affecté les bonnes relations entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

"Nous travaillons ensemble pour inverser la situation, car jusqu'à présent, nous avons vu des résultats positifs, mais nous avons atteint un point où nous ne pouvons pas nous arrêter, car nous devons passer à l'étape suivante", a-t-il souligné.

Concernant l'impasse, l'homme d'État angolais a dit qu'elle était liée au cantonnement du M23.

En attendant, a-t-il ajouté, si cet objectif n'est pas atteint, nous courons le risque que les acquis obtenus jusqu'à présent soient perdus, car ce qui a été obtenu, l'a été au prix d'un grand sacrifice de la part de tous, notamment des médiateurs, des autorités congolaises, du Rwanda et du M23.

Il a clarifié les processus de Luanda et de Nairobi, précisant que l'Angola a reçu un mandat de l'Union africaine pour traiter uniquement le cas du M23, tandis que le Kenya doit agir sur les questions liées aux autres groupes rebelles.

L'Angola, dans le cadre de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), facilite le dialogue entre les parties qui a permis l'adoption de la Feuille de route de Luanda sur le processus de pacification dans la région orientale de la RDC.

Dans le cadre de la Feuille de route de Luanda, il a été adopté le plan d'action commun pour résoudre la crise sécuritaire à l'est de la RDC, dans lequel il a été convenu de cantonner les éléments du M23 en territoire congolais et de commencer le rapatriement de tous les réfugiés ainsi que le processus de désarmement et de réintégration.

L'Angola, en tant que médiateur dans le processus, s'est engagé à déployer un contingent des Forces armées angolaises (FAA), pour garantir la sécurité des éléments du M23 dans les centres de cantonnement.

L'Angola, la RDC, la République centrafricaine (RCA), la République du Congo, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie font partie de la CIRGL.

Le président de la République, João Lourenço, a terminé samedi une visite de deux jours au Kenya, à l'invitation de son homologue, William Ruto, dans le cadre du renforcement de la coopération.