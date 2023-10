Angola: L'Exécutif cherche à impliquer les secteurs familiaux dans l'agriculture

Malanje (Angola) — L'Angola envisage d'augmenter sa capacité productive à travers l'implication des secteurs familial et commercial, pour répondre aux besoins alimentaires des Angolais, développer l'industrie alimentaire et accroître les exportations.

C'est ce qu'a déclaré le ministre d'État chargé de la Coordination Économique, José de Lima Massango, quand il présidait la cérémonie d'ouverture de la Campagne Nationale Agricole, célébrée samedi, dans la municipalité de Luquembo, à 275 kilomètres de la ville de Malanje.

Selon le gouvernant, le secteur agricole est l'objectif et la priorité de l'Exécutif, c'est pourquoi il a élaboré le Planagrão, le Planapecuária et d'autres projets concrets pour la production de diverses cultures, en mettant l'accent sur le riz.

A cet effet, il a souligné les investissements dans les infrastructures pour soutenir l'agriculture et la mobilisation des ressources pour promouvoir l'agriculture à grande échelle, notamment les graines, les céréales et le café, ainsi que le financement de l'élevage privé et la distribution de semences et d'intrants agricoles aux agriculteurs.

Il a indiqué que l'intention du Gouvernement est d'améliorer la qualité des semences et de mettre en service les périmètres irrigués du pays, soulignant que l'Exécutif continuera également à investir dans l'éducation agricole des hommes ruraux, en leur fournissant des outils permettant de bonnes pratiques agricoles.

À son tour, le ministre de l'Agriculture et des Forêts, António de Assis, a rappelé que l'Exécutif avait défini des politiques publiques visant l'agro-industrie, pour surmonter les besoins sociaux et faire baisser les prix des denrées alimentaires dans le pays.

Il a souligné qu'une attention particulière est portée à la production de riz, afin de réduire les devises que le pays dépense pour importer ce produit.

Pour mettre en oeuvre ce projet, il a fait appel aux autorités traditionnelles pour qu'elles mobilisent les jeunes et les agriculteurs pour accroître cette culture, étant donné que Malanje et d'autres provinces disposent à cet effet d'un potentiel en eau et de terres fertiles.

Il a également défendu la nécessité de dépasser le chiffre de 15 mille tonnes de riz actuellement produites, c'est pourquoi le secteur privé doit se concentrer sur cette tâche, en produisant toujours plus.

Le ministre a révélé que l'Exécutif a mis à disposition 153 milliards de kwanzas pour la campagne agricole en cours, pour financer des projets agricoles.

A l'occasion, le gouverneur par intérim de la province de Malanje, Angelino Quissonde, a déclaré que Malanje avait les conditions pour accéder aux premières positions en termes de production agricole, c'est pourquoi l'Exécutif soutient cette cause à travers la distribution d'instruments agricoles et de semences..

Il a indiqué que 60 pour cent du montant alloué au programme de lutte contre la pauvreté sont consacrés au soutien de l'agriculture, au profit des familles paysannes et des anciens militaires engagés dans des activités rurales.

L'ouverture de l'année agricole a culminé avec l'inauguration par le Ministre d'État d'une station de développement agraire (EDA), la distribution d'intrants agricoles à une coopérative agricole, l'ouverture d'une foire agricole et le lancement des semis pour la période 2023/2024.