Angola: Le chef de la DIE exige une augmentation du niveau patriotique des troupes

Chicala — Cholohanga (Angola) - Le chef de la Direction de l'Instruction et de l'Enseignement (DIE) du Commandement de l'Armée, le lieutenant-général Simão Carlitos Wala, a recommandé, samedi, une plus grande efficacité dans l'élévation de la conscience patriotique des troupes, pour perpétuer des valeurs sublimes telles que la foi en la mission et le courage.

Intervenant à la clôture de l'École Préparatoire des Cadres, l'officier général a déclaré qu'il était nécessaire que les Forces Armées Angolaises (FAA) continuent à être dotées de soldats patriotes et déterminés pour supporter avec courage les dangers inhérents à la guerre et remporter des victoires, au prix de leur vie.

Il a rappelé que c'est la caractéristique fondamentale qui distingue le militaire du citoyen ordinaire.

Selon le lieutenant-général Simão Carlitos Wala, pour que les FAA atteignent leurs objectifs avec précision, objectivité et protagonisme, dans le cadre des défis mondiaux actuels, il est nécessaire d'introduire une dynamique et une innovation dans le processus de préparation des troupes et d'enseignement, pour chaque heure, chaque jour, semaine, mois et année est une marque différente.

"Une armée est victorieuse si elle cherche à gagner avant de combattre et est vaincue si elle tente de combattre avant de triompher (...). Cela signifie que peu importe les moyens de guerre dont elle dispose, la préparation de l'homme, du point de vue militaire et psychologique, "La morale est fondamentale pour mieux instruire", a-t-il souligné.

Il a donc appelé à la responsabilité dans la conduite des recrues, afin que la formation militaire soit capable de faire d'eux davantage des hommes et non seulement des bons techniciens dans l'art de la guerre, mais surtout dans des vertus telles que la discipline, la moralité, camaraderie, solidarité, esprit de corps et foi en la mission.

Cela augure d'un dévouement total, d'un engagement et d'un dévouement de la part des instructeurs, des commandants et des moniteurs, ainsi que de tous ceux qui, directement ou indirectement, constituent des « travailleurs » de cette mission de formation, tant dans les aspects techniques, pédagogiques, didactiques, moraux et déontologiques.

L'événement, dont la clôture s'est déroulée en présence du commandant de la Région militaire Centre, le lieutenant-général Paulo Silva Xavier "Passix", a eu lieu du 11 au 21 de ce mois, sous le thème "Pour augmenter la qualité de l'éducation de base, que nous réalisons l'école de préparation des cadres ».

La même chose a eu lieu au Centre de formation des troupes militaires « Heróis de Kangamba », dans la municipalité de Chicala-Cholohanga, à 24 kilomètres à l'est du poste de commandement de la région militaire centre.