Afrique Centrale: La visite du PR signale le renforcement de la coopération avec le Kenya

Nairobi — Le Président de la République, João Lourenço, a conclu une visite de deux jours au Kenya, qui a exprimé la nécessité évidente de renforcer la coopération bilatérale.

Lors de la visite, en réponse à une invitation de son homologue kenyan, William Ruto, les parties ont salué cette approche et sont convenues de maintenir une relation plus fructueuse, au-delà de la politique et de la diplomatie.

Dans ce contexte, après avoir rencontré l'homme d'État kenyan, João Lourenço a assisté à la signature de onze accords dans les domaines de la santé, de l'agriculture, du tourisme, des technologies de l'information et de la communication, du transport maritime, du pétrole et du gaz.

Un protocole d'accord a également été signé entre l'Académie diplomatique Venâncio de Moura du ministère des Relations Extérieures de l'Angola et le ministère des Affaires étrangères du Kenya.

La coopération entre les deux pays sera également soutenue par le protocole d'accord entre l'École nationale d'administration et de politique publique (ENAPP) et l'École gouvernementale du Kenya dans le domaine du développement des capacités dans la fonction publique.

En pratique, l'Angola veut profiter du potentiel des secteurs du tourisme et de l'agriculture, afin de promouvoir la croissance de ces zones à travers la formation du personnel et l'expérience.

De l'Angola, le Kenya veut du « savoir-faire » dans l'exploration des ressources pétrolières et minérales, car ce pays a récemment commencé à expérimenter l'exploitation de ces ressources naturelles.

À cet égard, le Président de la République, João Lourenço, a déclaré que l'Angola était ouvert à transmettre son expérience, accumulée au fil du temps, pour développer l'industrie pétrolière kenyane.

William Ruto a affirmé que dans le secteur du tourisme, le Kenya étudiait comment transférer son expertise à travers l'investissement et le renforcement des capacités.

Il a dit que l'intention était de former les Angolais dans les installations liées au tourisme au Kenya.

Actuellement, a-t-il rappelé, cinq boursiers angolais étudient dans l'une des principales écoles de tourisme du Kenya, dont les coûts sont entièrement supportés par le gouvernement kenyan et ce nombre devrait augmenter.

João Lourenço et William Ruto ont souligné la nécessité de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs et sur le continent dans son ensemble.

Le dernier arrêt du Chef de l'Etat angolais a eu lieu au mausolée de Jomo Kenyatta, où il a déposé une gerbe de fleurs en son honneur.