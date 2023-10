Angola: SONANGOL et CNCEC signent les contrats pour la construction de la Raffinerie de Lobito

Lobito (Angola) — La Société Nationale des Combustibles (SONANGOL) et la Compagnie Chinoise d'Ingénierie Chimique (CNCEC) ont signé vendredi, à Lobito, les contrats pour la construction de la Raffinerie dans cette ville de la province de Benguela.

Selon le président du conseil d'administration de la SONANGOL, Gaspar Martins, qui s'exprimait lors de la cérémonie, il s'agit de contrats d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, de gestion, de services d'appui technique et de supervision.

L'objectif, selon la PCA, est d'augmenter la capacité interne de traitement du pétrole brut afin de réduire la dépendance nationale à l'égard des importations de pétrole raffiné.

"Cet événement n'est qu'une phase du processus de mise en œuvre du projet, en même temps que sa réalisation démontre l'engagement de la SONANGOL à faire de la construction de ce complexe de raffinage de pétrole une réalité", a-t-il précisé.

Gaspar Martins a exprimé l'importance du projet pour la SONANGOL, affirmant qu'il s'agit d'une priorité stratégique, car il permettra d'améliorer l'approvisionnement du pays en carburant et d'atteindre l'autosuffisance en produits raffinés.

"Nous garantissons que son exécution et son exploitation respecteront les engagements en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance, aspects fondamentaux pour la durabilité de cette Raffinerie", a ajouté le PCA.

À son tour, le président de la CNCEC, Wen Gang, a souligné que son entreprise s'engage à honorer ses engagements et est disposée à toujours suivre les concepts d'intégrité, d'innovation et d'avantages mutuels, pour renforcer globalement l'unité et la transparence avec les partenaires angolais.

"La CNCEC est un leader international en solutions intégrées dans le secteur de l'ingénierie industrielle pétrochimique", a garanti Wen Gang.

L'entreprise a conçu et construit plus de 70 usines chimiques dans plus de 80 pays.

Pour Wen Gang, la raffinerie de Lobito est extrêmement importante dans la stratégie de développement de toute la chaîne de l'industrie pétrochimique en Angola.

La raffinerie de Lobito, également connue sous le nom de Sonaref, est située à cinq kilomètres au nord de la ville et a été conçue pour produire 200 000 barils par jour.

De 2012 à 2016, le terrain a été prospecté, de 2018 à 2021, le projet a été optimisé, de 2021 à 2022, le FEED (ingénierie de base) a été mis à jour et, en 2023, les travaux ont débuté.