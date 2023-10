Egypte: Mohamed Salah - Rio Ferdinand émet un voeu pour la star de Liverpool

L'ancien défenseur international anglais Rio Ferdinand a émis un voeu sur l'avenir de Mohamed Salah à Liverpool.

La légende de Manchester United ne tarit pas d'éloges à l'endroit de Mohamed Salah.

Pour avoir vu la star égyptienne étaler son talent à plusieurs reprises, Rio Ferdinand affirme qu'il classe l'attaquant de Liverpool parmi les plus grands joueurs de l'histoire de la Premier League.

« C'est l'un des meilleurs buteurs que la Premier League ait jamais vus. Je le place très haut. Je pense que c'est un joueur fantastique et qu'il a cette confiance en lui qui le distingue des joueurs normaux », a déclaré Rio Ferdinand peu avant le Derby du Merseyside contre Everton sur TNT.

Courtisé en Saudi Pro League, Mohamed Salah reste un joyau pour les Reds qui devraient le garder longtemps, selon Rio.

« La régularité avec laquelle il a joué à un si haut niveau le place dans cette barre d'élite de joueurs que nous avons vue en Premier League. Liverpool doit essayer de le garder aussi longtemps que possible s'il veut continuer à réussir », a souhaité la légende de United.

« C'est une machine et on dirait qu'il va marquer à chaque match. Avec les statistiques, il marque ou assiste à presque tous les matchs. Il est tellement efficace et il fait partie des grands qui l'ont précédé comme [Robbie] Fowler et [Steven] Gerrard en Premier League. Il est incroyable et parfois imparable. Vous devez doubler et s'il est en tête-à-tête contre n'importe qui dans le monde, il le bat », a-t-il ajouté.

Rio Ferdinand a eu raison de penser cela de Mohamed Salah, puisque l'international égyptien a marqué un doublé sensationnel samedi dans ce Derby, permettant à Liverpool de gagner 2-0 contre Everton.

Un début de saison scintillant du joueur de 31 ans qui compte maintenant sept buts et quatre passes décisives en neuf apparitions de Premier League.