Afrique: Jardinage - Potager au balcon

Aujourd'hui, de nombreux légumes et petits fruits sont adaptés à la culture en pots ou jardinières.

Découvrez comment cultiver un potager sur votre balcon grâce aux nouveautés : grands bacs, pots à accrocher, jardinières...

Cultivez vos légumes en ville dans un mini-potager : tomate cerise, fraisier, salade, herbes aromatiques...

Avant de commencer

Assurez-vous avant tout que votre balcon pourra supporter le poids des pots, jardinières ou suspensions que vous allez installer.

En règle générale, les balcons sont prévus pour soutenir un poids de 350kg maximum au m².

Assurez-vous également de respecter l'esthétique du quartier ou de votre bâtiment et de ne produire aucune nuisance pour votre voisinage, notamment en ce qui concerne l'écoulement de l'eau d'arrosage.

Réunir les bonnes conditions

Pour bien réussir la culture de vos plantes potagères en bac, il vous faut leur fournir les meilleures conditions.

Ainsi, la meilleure exposition de votre potager est le sud, sud-est ou sud-ouest.

Les plantes les moins exigeantes (laitue, épinard, bette) se contenteront de 4 heures de soleil dans la journée contre 6 à 8 heures pour les plus exigeantes comme les tomates lorsque le terreau en surface est sec.

En été, arrosez très tôt le matin ou le soir ; au printemps et en automne, arrosez en milieu de journée.

Optez pour un terreau spécial légumes, car il doit être riche en éléments nutritifs, retenir l'eau tout en la laissant s'écouler, et rester souple et aéré.

Un terreau ordinaire est moins riche et vous demandera des apports d'éléments nutritifs réguliers..

Attention toutefois en été : lors des fortes chaleurs, rentrez bacs et jardinières pour leur épargner le soleil et arrosez les légumes abondamment.

On aura soin de prévoir un lit de billes d'argile dans le fond du contenant et une soucoupe pour récupérer l'eau.

Choisir le bon contenant

Offrez de l'espace à vos légumes. Ceux-ci poussent d'autant mieux en pot que la terre est à leur unique disposition.

Sans concurrence, leur croissance est plus aisée, donc plus rapide.

Dans les grands bacs, associez légumes et plantes compagnes - elles apportent des couleurs tout en éloignant insectes et parasites de vos cultures.

Pour les espèces à croissance rapide (salade, radis, plantes aromatiques), optez pour des pots de 15 à 22 cm de profondeur.

Les légumes-fruits, comme les tomates, les courgettes, les aubergines ou encore les concombres seront à leur aise dans un contenant d'au moins 40-45 cm de profondeur.

En ce qui concerne la matière du pot : privilégiez la terre cuite, qui laisse passer l'eau et l'air, et le plastique, léger et facile d'entretien.

Faites toutefois attention car les pots en terre cuite cassent sous l'effet du gel -- il faudra penser à les rentrer en hiver, et le plastique chauffe au soleil, brûlant les racines -- il faudra penser à les mettre à l'ombre en cas de soleil trop brûlant.

Que planter dans mon potager au balcon ?

De nombreuses espèces potagères sont adaptées à la culture en pot, ainsi que toutes les plantes aromatiques : elles ont en commun leur croissance rapide et leur maturité précoce.

Ainsi, le cresson et les graines à germer sont consommables au bout de quelques jours seulement, les radis et les salades mettront 3 à 4 semaines avant d'arriver à maturité.

Quant aux plantes aromatiques, ce sont les plus simples à cultiver et elles prennent peu de place.

Thym, estragon, ciboulette, menthe, persil : vous les adopterez rapidement sur le rebord de votre fenêtre.

Faites-vous donc plaisir en cultivant les légumes que vous préférez !

Jouez avec les associations : tomate et basilic, concombre et aneth, haricot et sarriette.

Parmi les plantes potagères à croissance rapide et à faible développement, parfaites pour un potager au balcon, pensez à la tomate-cerise, aux concombres, aux cornichons, aux poivrons, aux courges, aux courgettes, à la laitue à couper, au cerfeuil, à la roquette et au radis.

La carotte et la pomme de terre accapareront des contenants plus grands et pour plus longtemps.

Quant aux haricots et aux petits pois, ils n'offrent pas un rendement assez conséquent pour être intéressant à cultiver en pot.

Si vous avez suffisamment de place et que vous aimez les fruits rouges, pensez aux arbres fruitiers nains et aux arbustes tels le mûrier, le framboisier, le groseillier.

Et n'oubliez pas les fraises !