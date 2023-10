Ile Maurice: «Encore beaucoup à faire contre la discrimination»

Samedi 22 octobre s'est tenue la Marche des fiertés 2023 dans les rues de Rose-Hill. De retour après deux ans, l'événement a permis de célébrer le jugement historique de la Cour suprême, déclarant anticonstitutionnel l'article 250 (1) du Code pénal. Rappelons que l'année dernière, c'est à bord d'une rame du métro que les membres de la communauté LGBTQIA+ ont marqué cet événement.

La marche était organisée par le Collectif Arc-en-Ciel (CAEC). Plusieurs chefs d'entreprises ainsi que des représentants du corps diplomatique étaient présents. Le thème choisi cette année était «Together Always: United in Diversity». «La Pride s'est tenue cette année dans le sillage d'un événement qui marquera à jamais la lutte pour les droits humains à Maurice. Le jugement de la Cour suprême sur la section 250 est une avancée majeure non seulement pour les membres de la communauté LGBTQIA+, mais pour tous ceux qui militent pour une société plus inclusive. Même si nous savourons cette victoire, nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup à faire pour en finir avec les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre et au droit à la liberté d'expression des personnes LGBTQIA+», a soutenu Ryan Ah Seek, président du CAEC.