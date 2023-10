Algérie: Journée nationale de la presse - Goudjil félicite la corporation algérienne

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a félicité, dimanche, la corporation de la presse algérienne à l'occasion de la Journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

M. Goudjil a salué, dans son message de félicitations, "toutes les composantes de la corporation en Algérie : presse écrite, audiovisuelle et électronique", se disant fier du "parcours honorable tracé par des générations de journalistes qui ont oeuvré pour l'indépendance et la stabilité de notre pays et contribué, avec responsabilité et dans le respect de la déontologie de la profession, au projet d'édification d'une Algérie nouvelle, forte et prospère, dont les fondements ont été jetés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Cette journée nous rappelle aussi "les exploits accomplis, avec professionnalisme, par les journalistes algériens, convaincus de la noblesse de la mission médiatique qui défend les valeurs humaines et plaide en faveur des droits de l'homme et de la dignité des peuples, une presse crédible dont l'objectif est de diffuser la vérité sans désinformation aucune", a ajouté M. Goudjil.

Le président du Conseil de la nation a, par ailleurs, salué "les acquis de notre presse nationale, qui a toujours été du côté de la vérité et des causes justes et qui ne s'est pas fourvoyée comme certains médias qui déshonorent la profession en servant les intérêts des puissances coloniales".