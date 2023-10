Algérie: Badminton/Tournoi International Open d'Alger - L'Algérie remporte quatre médailles

ALGER — L'équipe nationale de badminton a décroché quatre médailles (2 or et 2 argent), lors des épreuves du tournoi International Open d'Alger, qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris-2024, clôturé dimanche à la salle Ahcène Moutchou d'Aïn Benian (Ouest d'Alger).

Les deux breloques en or ont été remportées aux doubles mixte et doubles messieurs, alors que les doubles (messieurs et dames) ont offert à l'Algérie les deux médailles d'argent.

En finale du double mixte, les badistes algériens Mammeri Koceila-Mammeri Tanina ont battu le duo suisse composé d'Hugo Chanthakesone et Leïla Zerrouk sur le score de 2 sets à 0 (21-12, 21-6).

En double messieurs, Koceila Mammeri et Medal Sabri ont pris l'or, à l'issue de leur victoire en finale face à leurs compatriotes Mohamed Abderrahim Bellarbi et Adel Hamek 2 sets à 0 (21-13, 27-25), qui se sont contentés de l'argent.

La deuxième médaille d'argent a été remportée par les Algériennes Yasmina Chibeh et Linda Mazri, qui ont été battues en finale du double dames face aux Sud-Africaines Amy Akerman et Deidre Laurens 2 sets à 0 (19-21, 12-21).

Dans les épreuves individuelles, l'Azerbaïdjanais Ade Resky Dwicahyo a remporté la finale messieurs face au Français Sacha Leveque 2 sets 1 (15-21, 21-13, 21-18).

Chez les dames, la Française Rosy Oktavia Pancasari est montée sur la plus haute marche du podium, en battant en finale la Belge Clara Lassaux 2 sets ) 0 (21-16-, 21-14).

Approché par l'APS, le président de la Fédération algérienne de badminton (FAB) Moncef Zemmouchi s'est dit content des résultats réalisés par les Algériens au cours de cette manifestation.

Le trio Koceila Mammeri, Tanina Mammeri, et Medal Sabri vont prendre part au tournoi international Open en France en fin d'octobre courant, avant de s'envoler en Allemagne puis au Guatemala pour participer à d'autres tournois.

Les badistes algériens sont en concurrence avec d'autres athlètes africains, notamment du Nigeria et d'Egypte, pour figurer dans le top 50 mondial et valider leur ticket aux JO-2024.

Pour rappel, l'équipe algérienne était représentée à cet tournoi international Open par 20 badistes seniors (10 hommes et 10 dames), 9 de la catégories juniors et U17 (5 garçons et 4 filles), alors que les autres sont issus de différents clubs locaux.

Ce tournoi était ouvert aux badistes issus des catégories U17, juniors, et seniors (garçons et filles). Les athlètes issus des clubs sont également autorisés à participer. Les matchs concernent uniquement les épreuves en individuel : garçons, filles, double garçons, double filles, et double mixte.

L'équipe nationale est dirigée par un staff technique composé de quatre entraîneurs, l'Espagnol Antonio Molina Ortega, Salim Nourine, Ahcène Djitli Halim, et Omar Nouichi.

Cette compétition a drainé la participation de quinze pays, à savoir : Algérie (Pays hôte), Afrique du sud, Egypte, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, France, Tunisie, Italie, Suisse, Pologne, Belgique, Allemagne, Portugal, Hongrie et Angleterre.