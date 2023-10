Algérie: Les légumes secs et le riz disponibles à des prix raisonnables au niveau de l'OAIC

ALGER — Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a assuré, dimanche dans un communiqué, que les légumes secs et le riz étaient disponibles à des prix raisonnables au niveau des entrepôts de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) répartis sur l'ensemble du territoire national.

L'OAIC "a toutes les capacités lui permettant d'approvisionner le marché national" à partir de ses entrepôts répartis sur l'ensemble du territoire national (48 coopératives de céréales et légumes secs)", a précisé le communiqué.

La même source a en outre précisé que l'OAIC avait également entamé la constitution d'un stock stratégique pour une durée de 12 mois, devant assurer la disponibilité des produits, maintenir leurs prix aux niveaux actuels et permettre l'approvisionnement de tous les opérateurs (grossistes, détaillants, entreprises de conditionnement, grandes surfaces commerciales), et ce, en coordination avec les services du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

L'OAIC distribue actuellement les légumes secs et le riz à des prix fixes au niveau de plus de 590 points de vente directs : 280 DA/kg pour les lentilles, 280 DA/kg pour les haricots blancs, 380 DA/kg pour les pois chiche de première qualité, 320 DA/kg pour les pois chiche de deuxième qualité et 160 DA/kg pour les pois chiche de troisième qualité (destinés à la transformation) et 140 DA/kg pour le riz, conclut le communiqué.