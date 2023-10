Algérie: Le Conseil du Cheikh Ba Abderrahmane El-Kourthi condamne dans 'les termes les plus forts' les crimes de l'entité sioniste contre le peuple palestinien

ALGER — Le Conseil du Cheikh Ba Abderrahmane El-Kourthi, Haute instance des notables des tribus de la Vallée du M'zab d'Algérie, a condamné dans "les termes les plus forts", les crimes perpétrés par l'entité sioniste contre le peuple palestinien sans défense, saluant "le grand élan de solidarité que connaissent les villes d'Algérie en faveur du peuple palestinien, en totale harmonie avec les choix et démarches de l'Etat algérien en faveur de la cause palestinienne".

Dans son communiqué, le Conseil a indiqué qu'"il suit avec un grand intérêt et un grand émoi, les développements de la situation à Ghaza particulièrement, et en Palestine en général, les massacres odieux et le génocide perpétré contre les habitants de Ghaza et des autres villes par l'ennemi sioniste barbare, ôtant la vie à des innocents, des civiles sans défense, des enfants, des femmes et des vieux, par une brutalité hideuse n'ayant épargné ni hôpitaux, ni mosquées, ni écoles ni maisons, transgressant toutes les chartes internationales et valeurs humaines, au vu et au su du monde entier (...)".

Le Conseil a salué la résistance du peuple palestinien et sa résilience face à la machine sioniste de guerre et de destruction, se félicitant de ses victoires et de son héroïsme.

Il a appelé la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité onusien "à intervenir immédiatement pour mettre fin à ces agressions criminelles répétitives et systématiques, et d'imposer le respect des droits du peuple palestinien, en tête desquels son droit à établir son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale".

Il a appelé, également, la Nation musulmane "à unifier sa parole et ses rangs", exhortant "les fourvoyés, tombés dans le piège de la normalisation avec l'entité d'occupation, à se ressaisir et à retrouver la raison".