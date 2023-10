Maroc: Salon du cheval d'El Jadida - La Garde Royale met à l'honneur son unité cavalière

El Jadida — La participation de la Garde Royale à la 14ème édition du Salon du cheval d'El Jadida, met à l'honneur son unité cavalière, aux racines profondément ancrées dans l'histoire du Royaume.

"En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, la Garde Royale participe à la 14ème édition du Salon du cheval d'El Jadida par un stand sous le thème: +La Garde Royale: Un patrimoine équestre en perpétuel développement+", a souligné le Capitaine Abdellah Khal, de la Garde Royale.

"Ce stand met en avant l'héritage historique de l'unité cavalière de la Garde Royale, la plus ancienne du monde, ainsi que sa présence permanente dans diverses cérémonies officielles, en plus des missions exécutées au service du Glorieux Trône Alaouite", a indiqué M. Khal, dans une déclaration à la MAP.

L'exposition présente, a-t-il ajouté, "les installations et infrastructures dédiées à l'équitation et aux cavaliers, pour promouvoir l'excellence et la prospérité, ainsi que la sollicitude dont bénéficie les chevaux de la part des Souverains Alaouites à travers les siècles".

Les visiteurs du stand auront aussi l'occasion de découvrir de près l'aspect artistique de la composante équine de la Garde Royale, ainsi que le volet sportif, se rapportant à sa participation, au niveaux local et international, aux compétitions du polo, a noté le Capitaine Abdellah Khal.

%

D'après un document de la Garde Royale, le cheval occupe une place de choix dans ses activités, elle qui demeure attachée et fidèle à ses traditions séculaires qu'elle puise dans la richesse du patrimoine de ses prédécesseurs.

Vecteur de la pérennisation des traditions équestres marocaines, le cheval contribue également au rayonnement de la Garde Royale à travers les sports équestres.

La 14ème édition du Salon du cheval se tient du 17 au 22 octobre au Parc d'exposition Mohammed VI d'El Jadida, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette manifestation, organisée par l'Association du Salon du Cheval et dont l'édition 2023 est placée sous le thème "Le cheval et le développement durable", est devenue un rendez-vous incontournable pour la valorisation de la filière équine et la promotion du rôle du cheval sur les plans culturel et civilisationnel.