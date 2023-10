Afrique: Tenue du 1er Forum de Lomé sur la paix et la sécurité en Afrique, avec la participation du Maroc

Lomé — La première édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique se tient dans la capitale togolaise Lomé, sous le thème "Comment renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique ?", avec la participation de représentants de pays africains dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à ce Forum, dont l'ouverture a été présidée samedi par le Premier ministre togolais, Victoire Tomegah Sidémého Dogbé, par l'Ambassadeur, Directeur général de l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), M. Mohamed Methqal.

Prennent également part à cet événement, organisé à l'initiative du Togo, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Tchad et du Burkina Faso, le Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité de l'Union Africaine, ainsi que le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Léonardo Santos Simâo.

Cet événement international de deux jours, marqué par la tenue de plusieurs panels, se veut un cadre africain d'échange et de partage d'expériences sur la paix, la sécurité et l'avenir du continent africain.

La rencontre réunit aussi des représentants des gouvernements africains et non africains, des experts de haut niveau, des acteurs des organisations de la société civile, du monde académique et des organisations internationales.

"Le présent Forum se veut être une opportunité d'échanges éclairés et de réflexions partagées sur la nécessaire appropriation endogène de notre démarche collective de consolidation démocratique. C'est un espace propice à l'éclosion de propositions de pertinence audacieuse et de réalisme", a déclaré Mme Dogbé à l'ouverture de ce forum.

Le Forum de Lomé se tient à un moment où le monde est confronté à d'immenses défis de gouvernance de paix et de sécurité qui empêchent des perspectives sereines de développement harmonieux dans les pays, a ajouté Mme Sidémého Dogbé.

Les discussions en panels lors de ce Forum portent notamment sur "Facteurs de fragilité des institutions étatiques en Afrique", "Défis politiques et sécuritaires qui entravent la transition politique vers une gouvernance démocratique", "Bâtir des institutions fortes et l'état de droit en Afrique", "Rôle des organisations internationales et sous-régionales dans le soutien aux transitions" et "Mobiliser l'innovation et l'agilité africaines".

La création du Forum par le Togo s'inscrit dans la dynamique des initiatives africaines qui répondent au besoin pour le continent africain d'oeuvrer davantage pour la consolidation de la paix et l'édification de la sécurité collective dans un environnement marqué par l'émergence de nouvelles zones de tension et la complexité des défis sécuritaires due à l'expansion de la menace terroriste et à l'actualité de la criminalité transnationale organisée, selon les organisateurs.