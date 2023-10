Ile Maurice: CEO avec un SC - Margueritte marche sur des épines

Tollé. Hans Margueritte, nouveau Chief Executive Officer (CEO) de la National Empowerment Foundation (NEF), a eu droit à quelques 'fleurs' cette semaine, sur les réseaux sociaux notamment. Cela, depuis qu'on a appris, au Parlement, qu'il ne détient qu'un School Certificate (SC) et touche un salaire de Rs 123 075 par mois sans compter ses allocations qui s'élèvent à presque Rs 100 000...

Les langues se délient au niveau de la NEF depuis que le député rouge, Michael Sik Yuen, a adressé une question parlementaire mardi à la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Jeewa-Daureeawoo, sur la nomination du nouveau CEO, qui est également l'ancien maire de Curepipe. La réponse de la ministre a permis de savoir que Hans Margueritte a été embauché le 9 octobre avec un contrat d'un an pour un salaire mensuel de Rs123 075, ainsi que des allocations mensuelles de déplacement de Rs 13 200, de voiture de Rs 82 750 et de téléphone portable de Rs 2 100 - soit un total de Rs 98 050.

Mais c'est la réponse de la ministre, qui a affirmé que l'ancien maire avait «read up to Form 5 and also has a clean certificate of character», à une question supplémentaire du député mauve Rajesh Bhagwan, qui a mis le feu aux poudres. «Comment s'est passé l'exercice de recrutement ? N'y-avait-il pas d'autres candidats bien plus qualifiés ?» se demande-t-on.

En tout cas à la NEF, l'on explique que le poste de CEO était très convoité. Même avant le départ d'Alain Aliphon, dont le contrat était renouvelé sur un month-to-month basis depuis juillet. D'ailleurs, ce dernier, apprend-t-on, avait confié son agacement à ce sujet à son entourage avant son départ définitif. Initialement, soutient-on, le poste de CEO devait revenir à l'un de deux membres du personnel de la NEF, à savoir l'épouse d'un proche du pouvoir ou un autre employé, un manager.

«Mais ils ne matchaient pas le profil ethnique d'où le fait que choix s'est finalement porté sur Hans Margueritte», expliquent nos sources. Celles-ci ajoutent que la NEF qui devrait être autonome, ne l'est pas avec des personnes «haut placées» qui s'ingèreraient trop dans les affaires de l'organisme. «Le board a aussi sa part de responsabilités dans le recrutement de Hans Margueritte. Mais on sait tous qu'il s'agit d'une nomination et qu'il n'y a pas eu d'appel à candidatures...»

Néanmoins, le principal concerné s'est exprimé sur le sujet mardi, indiquant à l'express : «Je pense que pour occuper un poste de cette envergure, de nombreuses personnes s'attendent à ce que la personne possède des diplômes universitaires. Pour être CEO, certains diront qu'il faut avoir des qualifications avancées et avoir complété un cursus académique conséquent. Cependant, je démontre qu'avec mes six années d'expérience en tant que maire, et plusieurs années de gestion dans divers hôtels, sans oublier mon engagement bénévole, j'ai eu cette opportunité parce que je suis un homme de terrain. Je comprends aussi les difficultés que vivent les personnes dans le besoin.» Hans Margueritte ajoute qu'il n'a aucun problème à démissionner et à céder sa place si «l'on estimait que pour être CEO, il fallait être un avocat ou une personne possédant des qualifications plus avancées...»

Ce qui agacerait encore plus ses détracteurs, ce n'est pas la performance d'Hans Margueritte comme maire de Curepipe mais les récentes frasques de son fils. Ce dernier avait été arrêté par la police pour vagabondage alors qu'il se bagarrait avec des amis et lançait des injures en public. Hans Margueritte avait été viré pour sa gestion de la rénovation de l'hôtel de ville et du Forum de Curepipe. Linion Pep Moris (LPM) avait même déposé des documents à l'ICAC en ce sens. José Moirt, un des membres du LPM, avait expliqué que lorsque Hans Margueritte a été élu maire de Curepipe, en juin 2017, le projet est revenu sur le tapis et Rs 7 millions ont été payées à un consultant...