Tunisie: Les pièces à shopper pour l'hiver 2023

Des trenchs gris métallisés, des capes avec écharpe, des slippers et mocassins à plateforme... des couleurs en rouge cerise, en gris, en blanc...

Il y a une large palette de choix et de couleurs et modèles pour bien démarrer la saison hivernale avec des pièces faisant partie des derniers cris de la mode tout en nous protégeant du froid et nous donnant un look sublime...

Dans quelques semaines, l'hiver pointera son nez avec ses jours frais et ses temps grisailles.

Il est temps de commencer à faire le tri de sa garde-robe hivernale, de se débarrasser des pièces un peu dépassées et démodées et de les remplacer par de nouvelles pièces neuves et ultra tendance, que l'on trouvera dans les boutiques de prêt-à-porter ou même dans celles de seconde main.

Pour rester dans l'actualité et toujours à la pointe de la mode, on vous proposera dans ce numéro des idées de shopping pour les pièces qui seront très en vogue pour la saison hiver 2023/2024.

A commencer tout d'abord par les couleurs tendance que l'on verra partout cette année dans divers habits et chaussures hivernaux.

Le gris métallisé serait la star de la saison, que l'on remarquera surtout dans les chaussures, bottines, sneakers et même dans certaines espadrilles et chaussures sporty.

Idem pour les manteaux, en version trench ou un manteau loose et long.

Cette couleur sera portée par toutes celles qui sont audacieuses et qui veulent s'afficher avec un look du jour original et fashion.

Le rouge cerise fait partie également des couleurs que l'on portera cette année avec beaucoup d'élégance et de modernité.

Associable avec presque toutes les couleurs , il se marie aussi bien avec le rose bonbon pour un style harmonieux.

On peut choisir une pièce maîtresse avec cette couleur phare, tel le manteau, auquel on associera un robe ou une jupe en rose.

Sinon cette couleur se marie bien également avec l'indémodable et le classique noir.

On misera par exemple sur une tenue en monochrome, côté chaussure, sac, haut et pièce en bas. L'effet chic et élégant sera garanti à 100%.

Le blanc a été également repéré dans les chaussures hivernaux.

Une couleur, réservée à la base aux jours ensoleillés et printaniers, figurera cette saison dans nos dressings et vestiaires.

Des mocassins en blanc, ornés d'un joli design au milieu telle une chaîne, des bottines chaussettes qui affineront la jambe et les chevilles seront des pièces'in» qui se porteront avec des couleurs neutres, tel que le beige, le pastel ou bien des couleurs chaudes dans un joli contraste de couleurs bien homogène et esthétique.

Pour les grandes pièces phares de cet hiver, on remarque le grand retour des «capes» à grande écharpe que l'on mettra lors de toutes les occasions ce qui nous permettra surtout de rester au chaud durant les jours glaciaux.

Ce type de cape s'assortit très bien avec un pantalon en jean ou en tissu ajusté et des santiags, style cavalier, qui font eux aussi leur grand come-back.

Une pareille tenue, mis à part son côté tendance, est très confortable et pratique de jour comme de nuit, pour aller travailler, pour aller en ville...

Ces pièces à shopper sont visibles dans plusieurs boutiques qui proposent leur toute nouvelle collection d'hiver sans oublier également que les boutiques de friperie de luxe ou celles de seconde main sont aussi une bonne alternative qui s'offre à toutes celles qui cherchent des pièces à la mode sans dépenser une fortune pour une garde robe moderne et in.

Il suffit parfois d'avoir un peu de créativité, d'opérer quelques retouches à une pièce démodée pour la modifier, la moderniser et la réinventer en copiant les dernières tendances et le tour est joué !

Ne pas oublier d'accessoiriser sa tenue avec des bijoux, une ceinture, un bandeau pour les cheveux selon sa tenue et son look pour un style super classe.

Une dernière astuce pour un look parfait, on fait une bonne capsule de vêtements basiques chez soi tout en leur ajoutant des pièces phares et fashion et on sera toujours à la pointe de la mode, chic, élégante et snob.