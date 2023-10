Algérie: Tenue lundi de la 5e Journée algéro-allemande de l'énergie à Alger

ALGER — Le ministère de l'Energie et des Mines et le ministère fédéral allemand de l'Economie et de la Protection du Climat, co-organisent, demain lundi à Alger, la 5e Journée algéro-allemande de l'énergie, sous le thème : "Les technologies d'avenir qui nous relient - énergies renouvelables et hydrogène vert", indique dimanche le ministère dans un communiqué.

La 5e Journée algéro-allemande de l'énergie, qui rentre dans le cadre des activités du partenariat énergétique algéro-allemand, a pour objet d'échanger sur les perspectives de développement en Algérie des énergies renouvelables, l'hydrogène et de l'efficacité énergétique ainsi que les opportunités de coopération dans ces domaines avec l'Allemagne, précise le communiqué.

Cette 5e édition sera marquée par la participation du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le secrétaire d'Etat parlementaire du ministère fédéral allemand de l'Economie et de la Protection du Climat (BMWK), Stefan Wenzel, l'ambassadeur d'Allemagne en Algérie, Elisabeth Wolbers, et l'ambassadeur de la délégation de l'Union Européenne à Alger, Thomas Eckert.