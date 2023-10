Algérie: Journée nationale de la presse - Boughali présente ses voeux à la corporation

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a présenté ses voeux, dimanche, à la corporation de la presse nationale à l'occasion de la Journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre.

Dans un message à cette occasion, M. Boughali a exprimé son "respect et son admiration pour l'ensemble de la corporation de la presse nationale qui se tient sur la ligne de la vérité et de la crédibilité, défendant l'honneur de la nation et protégeant l'Algérie nouvelle, en cohésion entre son peuple, sa direction et sa vaillante armée".

Le président de la chambre basse du Parlement a également salué "tous les hommes et toutes les femmes qui, armés d'une détermination inébranlable et d'un professionnalisme reconnu, se sont dévoués et ont mis leur plume au service de la défense de l'Algérie et de la promotion de ses approches justes".

M. Boughali a saisi cette occasion pour saluer "tous les membres du secteur de l'Information, qui a connu, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une avancée significative, qui s'est notamment traduite par la récente loi sur l'Information, qui constitue un précieux acquis à même de permettre aux professionnels du secteur de faire face aux nouvelles formes de guerre, qui utilisent la désinformation et la rumeur comme armes tout aussi dangereuses que les armes traditionnelles".