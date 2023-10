Algérie: APN - Installation du groupe parlementaire d'amitié 'Algérie-Irak'

ALGER — Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Irak", a été installé, dimanche à Alger, en vue de renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays.

L'installation de ce groupe parlementaire a été supervisée par le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Rabah Bouteldja, et le Consul de la République de l'Irak en Algérie, Sarmad Dilchad Ayoub, en présence du représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Fouad El Ayachi.

Il a exprimé son souhait de voir "ce groupe constituer un outil efficace de travail et les démarches sérieuses visant à développer les mécanismes de communication, de consultations et d'échanges bilatéraux dans les différents domaines", appelant à oeuvrer pour "intensifier les activités parlementaires entre les deux pays à savoir, des visites officielles, des sessions de formation et participation aux conférences et aux discussions entre les présidents des deux instances législatives".

A cette occasion, M. Bouteldja a rappelé "le rôle de l'Irak dans le soutien à la Glorieuse Guerre de libération contre le colonialisme français", ajoutant que "les relations bilatérales excellentes se caractérisent par des positions convergentes vis-à-vis de nombreuses questions régionales et internationales", soulignant que l'Algérie et l'Irak aspirent à reconstruire un partenariat distingué".

De son côté, la présidente de la commission parlementaire d'amitié "Algérie-Irak", Mme Amir Samira, a affirmé la détermination du groupe à procéder à un échange de vues entre les deux pays concernant la situation actuelle et les informations liées à la vie parlementaire, au domaine de législation et du droit à la lumière des développements régionaux et internationaux actuels".

Elle a, par ailleurs, indiqué que "les deux pays maintiennent une position unifié concernant plusieurs questions politiques, à la lumière des développements et des mutations régionales et internationales en cours, outre leur soutien mutuel des candidatures à la qualité de membre aux institutions régionales et internationales, de même qu'ils ont toujours coordonné dans les instances régionales et internationales, où les relations entre les deux pays ont constitué un exemple vivant de ce que devraient être les relations d'amitié, de coopération et de solidarité entre les pays".

A son tour, M. El Ayachi a qualifié ce groupe parlementaire de "nouveau jalon qui vient renforcer la coopération bilatérale et consolider les relations historiques entre l'Algérie et l'Irak".