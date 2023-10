Afrique: Une manifestation massive au Danemark en solidarité avec le peuple Palestinien et dénonce l'agression de l'occupation sioniste

Copenhague, le — Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui dimanche dans la capitale danoise, Copenhague, pour dénoncer l'agression sioniste continue contre le peuple Palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Les participants ont brandi des drapeaux palestiniens et scandé les slogans « Liberté pour la Palestine » et « Arrêtez la guerre à Gaza ».

Les participants ont appelé la communauté internationale à mettre fin aux crimes de génocide et de nettoyage ethnique commis par l'entité sioniste , puissance occupante, contre le peuple palestinien dans les territoires occupés, notamment dans la bande de Gaza.

Ils ont condamné l'agression contre la bande de Gaza et les bombardements sionistes continus qui ont entraîné la mort et les blessures de milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées, ainsi que la destruction de maisons et de tours résidentielles, ont touché des hôpitaux, des écoles, des centres d'hébergement et des lieux de culte dans lequel se sont réfugiés des citoyens désarmés et malades, exigeant la liberté et l'indépendance du peuple palestinien.

INTER/WAFA