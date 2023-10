Afrique: La Ligue arabe salue la réponse des pays arabes à fournir une aide humanitaire au peuple palestinien dans la bande de Gaza

Le Caire, le — La Ligue des États arabes a salué la réponse des pays arabes de fournir une aide humanitaire d'urgence afin de réduire la catastrophe humanitaire subie par plus de 2,3 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza, et en envoyant des ponts d'aide aérienne pour approvisionner le peuple palestinien avec ses besoins en cette période difficile, pour atténuer la gravité des effets de "l'agression israélienne brutale", et le rôle distingué de l'Égypte dans l'acheminement de l'aide humanitaire et des secours dans la bande de Gaza.

C'est la déclaration du Sous-secrétaire général aux affaires sociales de la Ligue, Haifa Abu Ghazaleh, pendant la conférence de presse tenue aujourd'hui dimanche au siège du Secrétariat général dans la capitale égyptienne, le Caire, sur l'aide humanitaire, les conditions de vie dans la bande de Gaza, en présence du président de l'Organisation arabe du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, Saleh Al-Tuwaijri.

Abou Ghazaleh a appelé les peuples arabes à répondre aux campagnes de dons lancées par les Sociétés nationales du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge dans les États membres pour soutenir le peuple palestinien, en particulier la bande de Gaza, qui souffre pour le 16 ème jour consécutif d'une catastrophe humanitaire sans précédent, en raison de la dangereuse escalade israélienne, du blocus injuste et inhumain et des coupures d'électricité, d'eau et de carburant.

Elle a cité aussi l'empêcher l'acheminement des secours et de l'aide humanitaire aux civils, avec la poursuite des bombardements aveugles et des attaques militaires contre tous les quartiers de la bande de Gaza, qui a touché des hôpitaux, des écoles, des mosquées, des églises et des immeubles d'habitation, entraînant le martyre et les blessures de milliers d'enfants et de femmes, en violation flagrante du droit international et du droit international de l'aide humanitaire et de la Quatrième Convention de Genève pour la protection des civils.

La déclaration souligne également l'aggravation de la catastrophe humanitaire à la lumière de la politique de punition collective d'Israël, ciblant délibérément les civils, bombardant et détruisant complètement leurs maisons et les déplaçant de force, avec l'effondrement du secteur de la santé, dont les hôpitaux et les centres de santé étaient remplis de personnel blessés, et les réserves de médicaments, de fournitures médicales de base et d'urgence et de carburant se sont épuisées.

Abou Ghazaleh a mis en garde contre la persistance de la situation dangereuse et inhumaine dans la bande de Gaza, qui entraînera des souffrances illimitées, faisant référence à la grave tragédie et au massacre commis par l'occupation à l'hôpital baptiste, au cours desquels des centaines d'enfants et de femmes ont été tués. .

Elle a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités et de faire pression sur Israël pour qu'il mette immédiatement fin à cette guerre et à cette tragédie humaine sans précédent, et pour permettre la circulation des fournitures, des besoins médicaux et des médicaments vitaux.

Elle a également confirmé que 70% des morts dans la bande de Gaza étaient des enfants, des femmes et des personnes âgées, et que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de la bande est estimé à un million de personnes, dont 513 000 ont trouvé refuge dans les installations de l'UNRWA.

Abu Ghazaleh a noté que le L'Organisation mondiale de la santé a recensé 59 attaques contre des agents de santé avec 69 attaques contre des établissements de santé, tandis que plus de 37 agents de santé ont été martyrisés, des dizaines d'entre eux ont été blessés, 32 ambulances ont été endommagées et 7 hôpitaux ont complètement cessé de fournir des services.

Pour sa part, Al-Tuwaijri a souligné que la catastrophe qui a lieu dans la bande de Gaza est l'une des plus grandes catastrophes dont le monde ait été témoin, soulignant que Gaza souffre d'un siège appliqué et d'une prise pour cible des installations et des civils, et que les autorités d'occupation commettant des violations sans précédent du droit international humanitaire, que l'organisation s'efforce de documenter, car elles constituent des crimes de guerre.

Il a déclaré : « Nous sommes confrontés à un crime de grande ampleur perpétré sur le territoire de Gaza, comprenant des attaques contre des civils, des ambulances et du personnel de secours, et un siège imposé sans précédent, en plus des bombardements aériens continus, et la privation d'aide de base et humanitaire, car l'organisation a demandé aux donateurs, aux organisations et aux associations de cesser d'envoyer de l'aide, Jusqu'à ce que l'aide accumulée au terminal de Rafah soit acheminée. "

Il convient de noter que la Société représente un rassemblement de toutes les organisations du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge de la région arabe, elle compte 21 Sociétés nationales arabes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge.

inter/wafa