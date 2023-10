Tunisie: Les 'journalistes arabes' appellent à la nécessité de mettre fin à l'agression sioniste et d'assurer la protection du peuple palestinien

Le Caire, le — L'Union des journalistes arabes, lors d'une réunion d'urgence aujourd'hui dimanche, a appelé les Nations Unies et l'opinion publique internationale à intervenir pour mettre fin à l'agression brutale d'Israël et assurer une protection juridique, réelle et politique aux Palestiniens.

L'Union a condamné les crimes brutaux commis par l'armée d'occupation sioniste depuis le 7 de ce mois contre le peuple palestinien, notamment les massacres et le génocide, sous les yeux du monde.

Elle a également renouvelé, lors de la réunion d'urgence tenue aujourd'hui au siège de l'Union au Caire, présidée par le président de l'Union, Muayad Al-Lami, le chef du Syndicat des journalistes palestiniens, Nasser Abu Bakr, et le chef du Syndicat des journalistes égyptiens. Khaled Al-Balshi, son rejet de toute forme de liquidation de la cause palestinienne à travers la politique d'extermination ethnique, les tentatives de déplacement forcé des Palestiniens, de les affamer et la destruction systématique.

Le Secrétariat général a exprimé son refus de réduire la question palestinienne aux aspects humanitaires et d'ignorer sa profondeur historique car il s'agit d'une question d'occupation et d'usurpation de la terre palestinienne qui nécessite le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à l'établissement de leur État indépendant avec Al -Quds Al-Sharif comme capitale, par tous les moyens autorisés par les lois internationales.

À son tour, Abou Bakr a passé en revue la gravité des véritables désastres d'Israël et de l'anéantissement complet des personnes sans défense dans la bande de Gaza.

Il a déclaré qu'en plus de l'agression contre notre peuple dans la bande de Gaza, nous sommes confrontés au terrorisme en Cisjordanie de la part de l'armée d'occupation et de ses colonialistes, et des appels sont lancés pour encourager les colonialistes à prendre les armes et à modifier les règles de tir, dans le but de tuer davantage.

inter/wafa