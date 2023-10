Algérie: Sonatrach lance le concours de la meilleure publication scientifique en Algérie

ALGER — Sonatrach a annoncé, dimanche, le lancement du concours de la meilleure publication scientifique en Algérie, et ce, en collaboration avec le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST), indique un communiqué du groupe.

Ce concours "intervient dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la création de Sonatrach et s'inscrit dans le contexte de l'Accord de coopération signé, le 7 février 2023, entre le CNRST et Sonatrach, pour assurer un rapprochement entre le secteur de la recherche scientifique et le secteur économique", précise le communiqué.

Le concours de la meilleure publication scientifique en Algérie de rang A+ (22 octobre-22 novembre 2023) "vise à promouvoir et récompenser l'excellence dans la recherche scientifique", en mettant en lumière les publications les plus remarquables depuis 2018 dans l'un des domaines suivants : sécurité énergétique, sécurité alimentaire et sécurité sanitaire, ajoute la même source.

Les conditions de participation au concours et les modalités de soumission des candidatures peuvent être consultées sur le site de Sonatrach.