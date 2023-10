Ile Maurice: Un film partiellement tourné à Maurice disponible sur Netflix

Les cinéphiles sont invités à plonger dans l'univers des Kandasamys - une famille sud-africaine - avec la sortie de Kandasamys: The Baby, disponible sur Netflix depuis le 20 octobre. Ce film, dernier volet d'une trilogie à succès, a bénéficié d'une participation significative du secteur du film et du cinéma mauricien.

Le tournage de Kandasamys: The Baby a été une véritable aventure, avec une équipe technique de plus de 70 professionnels et une distribution comprenant 300 acteurs et figurants.

De plus, deux acteurs mauriciens, Edeen Bhugeloo (dans le rôle de Mootoo) et Poonam Jheelan (dans le rôle d'Anjali), ont été sélectionnés pour des rôles importants dans le film.

Leurs performance a été saluée lors de la première à Durban, en Afrique du Sud.

Le film a tiré parti des paysages de notre île, présentant l'attrait touristique des lieux paradisiaques.

Les lieux de tournage comprenaient le Preskil Island Resort, le Jardin Botanique de Pamplemousses, l'îlot Brocus et le Caudan Waterfront, chaque endroit apportant sa propre dimension esthétique au film.

Jeremy Nathan, responsable de la société Films Studio Mauritius, un acteur clé du tournage, a souligné l'importance de la contribution mauricienne.

«La contribution du secteur du film et du cinéma mauricien dans la réalisation de ce film démontre une fois de plus notre capacité à offrir des services de haute qualité dans l'industrie cinématographique. La présence de nos acteurs et les talents de notre équipe technique ont indéniablement contribué au succès de ce film. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé à cette production et nous sommes fiers de notre secteur du film et du cinéma mauricien, qui continue de se développer et de faire rayonner notre pays à l'international», a-t-il déclaré.

Le film a été rendu possible grâce au soutien de l'Economic Development Board dans le cadre du Rebate Scheme pour le secteur du cinéma et du film.

La Mauritius Film Development Corporation a également joué un rôle essentiel dans la réussite de ce projet.