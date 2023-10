Maroc: Chichaoua - Vaste opération pour protéger les habitants de la commune dImi'N'Dounit contre la vague de froid

Commune d'Imi'N'Dounit (province de Chichaoua) - Une opération d'envergure a été lancée dimanche pour protéger les populations de la commune d'Imi'N'Dounit (province de Chichaoua) contre la vague de froid qui sévit dans cette zone montagneuse parmi les plus touchées par le séisme du 8 septembre dernier.

Menée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité en étroite collaboration avec les autorités provinciales et locales et les Forces Armées Royales, cette opération fait partie d'une série d'initiatives touchant différentes communes de la province de Chichaoua, avec pour objectifs de mieux assister les populations ciblées et les aider à surmonter les difficultés inhérentes aux intempéries enregistrées dans la région.

Cette action humaine et solidaire intervient en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI visant à prêter main forte aux populations touchées par le séisme.

Elle témoigne également de l'approche prônée par SM le Roi et mise en oeuvre en permanence par les autorités compétentes à l'effet de favoriser une véritable politique de proximité du citoyen, basée sur l'efficacité, la célérité et l'écoute de ses besoins et attentes, notamment en ces circonstances exceptionnelles.

Ainsi, aux villages de "Tourar" et "Igr N'Tii", cette opération a porté, entre autres, sur la distribution, l'installation et la fixation de tentes imperméables et résistantes aux conditions climatiques peu clémentes, outre le changement d'autres, et la distribution de kits de denrées alimentaires de première nécessité au profit des bénéficiaires, l'objectif étant d'atténuer leurs souffrances et de leur permettre de mieux se prémunir contre le froid.

Toujours dans le cadre de l'accompagnement permanent des personnes affectées par le séisme, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a mobilisé l'ensemble des moyens logistiques et humains pour l'organisation dans cette zone de consultations médicales et la distribution de médicaments aux patients.

Dans le cadre de cette caravane, plusieurs personnes ont aussi bénéficié de séances d'appui psychologique, assurée par un staff de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. Cette opération a également bénéficié aux enfants à travers l'organisation de séances d'animation et la distribution de friandises.

Dans une déclaration à la presse, le chef du Pôle Développement des Projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Sabir Abderrahmane, a indiqué que tous les intervenants oeuvrent d'arrache-pied, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, pour assurer l'aide et l'assistance nécessaires aux populations concernées.

"Nous sommes aujourd'hui à douar Tourar relevant de la commune dImi'N'Dounit où l'ensemble des intervenants sont à pied d'oeuvre pour assister la population à travers notamment la distribution de denrées alimentaires et des tentes imperméables en prévision des pluies, en sus de l'assistance médicale et du soutien psychologique", a-t-il expliqué.

Dans des déclarations similaires, des bénéficiaires de cette initiative ont fait part de leur grande satisfaction des efforts permanents déployés par l'ensemble des autorités compétentes pour venir à leur aide et ce, depuis les premiers moments ayant suivi cette catastrophe naturelle.

Ils ont également fait part de leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour l'intérêt particulier que le Souverain ne cesse d'accorder à leurs conditions socio-économiques.