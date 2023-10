Ile Maurice: La semaine décryptée

Retraités indispensables et parasites...

On apprend dans l'express du lundi 16 octobre 2023 que des retraités occupent toujours des postes de responsabilité, soit directement au gouvernement de Maurice ou dans les institutions officielles.

Le cas le plus flagrant concerne Nayen Koomar Ballah dont la 'qualification' suprême reste sa proximité familiale avec le pouvoir.

Mais il semblerait que le gouvernement cherche systématiquement à caser des retraités, à commencer par le Commissaire de police lui-même employé sous contrat.

On reconnaît toutefois que certains retraités se retrouvent en situation physique et mentale de pouvoir toujours mettre leur vaste expérience et leur maîtrise des dossiers au service du pays.

On cite dans ce contexte le nom de Dev Manraj, spécialiste incontestable dans le secteur économique et financier et acteur incontournable dans les grands projets de développement au cours des dernières décennies.

Message pour les seniors

Le verdict du Privy Council le lundi 16 octobre sur la pétition de Suren Dayal fait l'objet d'une large couverture dans l'express du mardi 17 octobre.

Avant même le verdict, le MSM a exploité cette pétition en détourant à son avantage l'aspect de la démarche légale concernant la fête à coups de briani à laquelle les senior citizens avaient été invités en 2019, à quelques semaines des élections générales.

%

Le MSM a par la suite construit un message spécial pour les seniors en leur disant que l'opposition combattait leur pension à travers sa pétition électorale.

La conquête du pouvoir par l'opposition devrait nécessairement passer par une stratégie spéciale pour les seniors et destinée à contrer le MSM sur le plan de la démagogie.

Mercredi 18 octobre 2023

Question de «standing ovation»

Faisant le récit des travaux parlementaires du mardi 17 octobre, l'express, dans son édition du mercredi 18 octobre, rapporte qu'Ivan Collendavelloo et Zahid Nazurally, deux députés sur les bancs gouvernementaux, n'ont pas participé à la standing ovation que la majorité a faite au Premier ministre au Parlement.

Collendavelloo et Nazurally sont des membres du Muvman Liberater, un groupuscule lié du MSM aux dernières élections.

Bien que devenu le vice-Premier ministre après les élections, Collendavelloo a été débarqué dans le sillage de l'affaire Saint-Louis.

Il avait refusé de démissionner, ce qui amena Pravind Kumar Jugnauth (PKJ) à le révoquer.

On croit savoir que Collendavelloo et ses acolytes seraient déjà des write-off de la part de PKJ. Les gens du ML le savent déjà, d'où la décision de boycotter l'ovation.

Le modus vivendi actuel sert les deux parties. PKJ évite des partielles et les éléments du ML, pour leur part, préfèrent toucher leurs allocations et voyager à l'étranger aux frais des contribuables jusqu'aux prochaines élections plutôt que de se retrouver politiquement nus dans la rue.

Car on les voit difficilement regagner leur siège dans des partielles.

PKJ se contente de gérer le timing de l'étape décisive dans l'affaire Saint-Louis. Car le leader du MMM est lui aussi visé dans cette affaire.

Jeudi 19 octobre 2023

L'avenir d'Agalega

Dans l'édition du journal en date du jeudi 19 octobre, des Agaléens parlent de leurs difficultés et du chômage de jeunes formés déjà dans certains métiers.

Agalega avait fait l'objet, à la rentrée, de la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition.

Le Premier ministre a refusé de fournir des détails sur ce que font des Indiens à Agalega.

À première vue, si jamais une base militaire est en train d'être aménagée par les Indiens sur cette île, ces derniers se comportent d'une façon totalement différente que les Américains soutenus par les Britanniques quand ces deniers se sont mis à créer la base aéronavale de Diego Garcia.

Le côté aéronaval est bien évident dans le projet d'Agalega. Mais les travaux de construction par les Indiens ont été faits en présence des Agaléens, certains de ces derniers étant même employés par la firme indienne Afcons.

Or les Américains avaient expulsé tous les Chagossiens et avaient même tué leurs chiens et leur bétail, seuls quelques ânes survivant à la tuerie.

On avait cru à un certain moment qu'on voulait décourager les Agaléens à rester dans cette île. Mais ne construirait-on pas 50 logements à leur intention ?

Ce ne serait pas de sitôt qu'on cessera de parler d'Agalega alors que nous n'avons toujours pas repris possession des Chagos.

Vendredi 20 octobre 2023

Le 'développement' de Valayden

On apprend à partir du compte rendu d'une conférence de presse tenue la veille par Rama Valayden que le 'fils d'un habitant' de Beau-Bassin/Rose-Hill aurait participé à l'assassinant de Soopramanien Kistnen.

La formule 'fils' de quelqu'un a intrigué plus d'un car on l'utilise normalement quand la progéniture est encore petite et n'a pas encore une identité qui lui soit propre.

Or pour pouvoir tuer, la personne en question ne jouerait toujours pas à lakazzouzou. Alors pourquoi Valayden n'a pas dit un jeune habitant des villes-soeurs ?

Il est clair que le présumé assassin se retrouve à l'étranger d'où la formule utilisée.

Ce que l'avocat confirme lui-même pour dire que père et fils se retrouvent à la Réunion.

Pour avoir été si efficace jusqu'ici dans l'affaire Kistnen, Rama Valayden nous réserve certainement un 'développement' de taille.

Les autorités françaises prendraient sans doute note de la révélation de Rama Valayden.

On ne croit pas qu'au nom de la protection des droits humains, les Français chercheraient à heberger un assassin sur leur territoire...