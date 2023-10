Madagascar: Cours de cote Asacm - Olivier vainqueur, Juan tout près du titre

Le pilote du club Asacm, Olivier Ramiandrisoa remporte sa deuxième victoire de la saison. Il a devancé pour la deuxième fois Juan Rakotojohary, leader du championnat.

Belle bagarre entre les deux leaders. Le double champion de Madagascar, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr du club FMMSAM sur une Renault Clio et Olivier Ramiandrisoa du club Asacm au volant d'une Citroën C2 ont été coude à coude lors de la «Montée de Manintona» ce weekend. Cette course de côte baptisée «Le Défi» compte pour la cinquième et avant-dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms et de course de côte.

Au classement final, Olivier termine premier en réalisant trois scratches sur la montée de Manintona, du côté d'Ambatolampy Tsimahafotsy. Il a signé le meilleur scratch de 2 :08 lors de la troisième montée, sur une piste étroite longue de 2,450km. Olivier a bouclé la première manche du samedi en 2 :11, puis il l'a amélioré de 9 secondes au deuxième passage le dimanche matin (2 :09). C'est la deuxième victoire de la saison pour Olivier après celle à Bevalala, comptant pour la troisième manche nationale.

«Tout s'est bien passé. J'ai réalisé des scratches ... J'essaie toujours d'accentuer le rythme. Je n'ai rencontré aucun souci avec la voiture car je la gère avec une marge de progression à chaque manche, donc il n'y a aucun risque (...) Concernant la course au titre, ma chance est très mince et je n'ai plus d'autre choix que d'attaquer à fond et on verra», a souligné Olivier.

Pénalisé

Tovonen Jr se contente ainsi de la seconde place au classement final. Juan a cette fois voulu se familiariser avec une autre Clio qu'il va conduire au prochain championnat de rallye et n'a pas conduit l'habituelle Clio blanche Red Bulls. Il a réalisé les deuxièmes meilleurs temps lors des deux premières montées, 2 :16 le samedi et 2 :10 le dimanche matin. Juan est passé à l'offensive lors de la troisième et dernier manche du Défi de Manintona et a réalisé le scratch de 2 :07.

Ce chrono n'a pas été pris en compte car il a été pénalisé en fauchant des piquets. «J'essaie de m'adapter avec la voiture qui est complètement différente de la Clio blanche (...) J'ai commis des erreurs lors de la première journée, des touchettes. J'ai amélioré ma conduite et mon temps lors de la deuxième manche malgré un problème à la direction assistée (...) Je ferai de mon mieux pour gagner des points et gérer l'écart pour assurer le titre», confie Juan Rakotojohary. Malgré cette deuxième position, Juan est déjà à un pas du titre, le troisième consécutif vu l'écart entre lui et son principal rival, Olivier. La sixième et dernière manche organisée par la fédération «La revanche de Manintona» se déroulera sur le même site les 4 et 5 novembre. Rendez-vous à ne pas rater donc dans deux semaines.