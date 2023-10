Madagascar: Campagne électorale - Andry Rajoelina appelle au vote massif

Après une semaine de pause, le candidat numéro 3 reprend sa tournée de campagne à Mahajanga, samedi. Dans le stade Rabemananjara, noir de monde, il a appelé la population à aller voter massivement le 16 novembre.

Tous aux urnes. C'est l'appel lancé par le candidat Andry Rajoelina, samedi, lors d'un meeting de campagne au stade Rabemananjara, à Mahajanga. Un appel à un vote massif qui sonne comme une réponse au collectif des candidats qui affirme son refus de l'élection présidentielle pour le 16 novembre. "Retirez vos cartes d'électeur auprès des bureaux de Fokontany. Nous tous, nous devons aller voter le 16 novembre", déclare le candidat numéro 3, dans un stade Rabemananjara noir de monde.

Selon ses dires, cet appel au vote massif sera pour démontrer "à tous, au monde entier", que Mahajanga, et plus largement, Madagascar a fait son choix, "que la population a voté pour le candidat numéro 3". Depuis l'officialisation de la liste officielle des candidats à la présidentielle, le collectif des candidats s'emploie à contester la candidature de Andry Rajoelina. En réponse, ce dernier enchaîne les démonstrations de force depuis le début de la campagne électorale.

À chaque sortie publique, le candidat Rajoelina s'applique à démontrer que les arguments de ses détracteurs n'entament pas sa capitale sympathie et qu'il jouit toujours du soutien de la majorité de la population. Andry Rajoelina souligne alors, "en démocratie, c'est celui qui a le soutien de la majorité qui gagne une élection et non pas le contraire". Confiant, il assène, "tandis que les autres tergiversent ou ont peur, nous, nous avançons. Tandis que les autres essaient de créer le trouble, nous, nous nous tenons debout sur la piste, prêt pour la compétition. Tandis que d'autres craignent la sanction populaire par l'élection, nous, nous démontrons que nous n'avons pas peur du verdict des urnes. Nous sommes confiants d'avoir le soutien de la population et allons le démontrer au monde entier".

Légitimité

La confiance affichée par le candidat numéro 3 est visiblement renforcée par la forte affluence populaire à chacune de ses sorties de campagne. Depuis son démarrage en grande pompe à Antsiranana, le 10 octobre, en passant par Antananarivo, le 15 octobre, la frénésie orange inonde chaque localité où Andry Rajoelina fait campagne. Après avoir levé le pied durant une semaine, le porte-étendard du parti "Tanora Malagasy vonona" (TGV), a une nouvelle fois mis le paquet à Mahajanga.

Dès sa descente de l'avion, jusqu'au stade Rabemananjara, une foule dense et en liesse l'a accompagné ou l'a acclamé tout au long de son trajet. Il lui a fallu près de deux heures pour se frayer un chemin jusqu'au site du meeting. Visiblement, même le candidat numéro 3, himself, a été impressionné par l'accueil que lui ont réservé les habitants de la cité des fleurs. Il en a fait une mention spéciale dans son discours, samedi, et l'a réitéré durant son intervention télévisée, hier.

Faire le plein lors des meetings de campagne est une chose. C'est une manière de marquer les esprits, surtout en réponse à ses détracteurs. Le plus important est, toutefois, de transformer l'essai. Étant donné la conjoncture politique, il pourrait s'avérer nécessaire de le faire avec la manière. C'est-à-dire gagner avec un fort taux de participation, d'autant plus qu'une victoire dès le premier tour est dans son viseur. Ce qui explique l'appel à un vote massif émis par Andry Rajoelina.