Madagascar: Transparency international - Appel aux autorités et aux forces de l'ordre

Devant la recrudescence des violences et d'intimidations des citoyens en tous genres, Transparency International - Initiative Madagascar (TI-MG) réitère son appel envers les autorités et les forces de l'ordre à user de leurs prérogatives de façon éthique, intègre et égalitariste. Ce dans le total respect des dispositions de l'article 10 de la Constitution. La gestion inégalitaire des manifestations est une démonstration de partialité inacceptable.

Les centaines d'images et de vidéos filmées et capturées lors des récentes manifestations publiques, diffusées instantanément et spontanément par de simples citoyens, montrent clairement des actes de violence perpétrés par des individus soupçonnés d'être à la solde de certains politiciens. Il est impératif que des enquêtes sérieuses et impartiales soient menées en vue de sanctionner les commanditaires et les auteurs de ces brutalités iniques...