Afrique: Commerce et investissement - Foire IATAF 2023 en novembre pour connecter les marchés africains

Pour tirer la croissance économique, de grandes opportunités se présentent à la 3e édition de la Foire Commerciale Intra-Africain (IATF2023), qui se tiendra à Abidjan du 6 au 12 novembre.

Faciliter les échanges commerciaux et promouvoir les investissements sur le continent africain.

Tels sont les objectifs d'IATF2023 qui se tiendra à Abidjan du 6 au 12 novembre 2023.

Cet événement marque une collaboration stratégique entre la Banque Africaine d'Export-Import (Afreximbank), l'Union africaine et le Secrétariat de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf).

En effet, cette foire promet de jouer un rôle crucial dans la création d'un marché africain intégré, connectant plus de 1,3 milliard de personnes et un produit intérieur brut (PIB) de plus de 3 500 milliards de dollars. Sous le thème « Connecter les Marchés Africains », l'IATF2023 s'annonce comme une plateforme unique et précieuse pour les entreprises cherchant à s'implanter sur le marché africain en plein essor.

L'événement devrait attirer plus de 1 600 exposants venant de 75 pays, 35 000 visiteurs et engendrer plus de 43 milliards de dollars d'accords commerciaux et d'investissements.

Volets. D'après les organisateurs, la Foire Commerciale Intra-Africaine sera articulée autour de huit volets.

Une exposition sera au programme, où les pays et entreprises participantes auront l'opportunité d'installer des pavillons et des stands d'exposition pour présenter leurs produits et services.

Ensuite, la conférence IATF2023 accueillera des experts africains et internationaux réputés qui animeront de nombreuses sessions traitant du commerce et de l'investissement en Afrique.

Des sessions spécifiques seront consacrées aux opportunités de commerce et d'investissement au sein de la ZLECAf, ainsi que des ateliers de formation sur l'exportation, les normes et le marketing.

Des rencontres entreprises-entreprises et entreprises-gouvernements sont également en vue, pour faciliter les contacts, les échanges commerciaux et la conclusion d'accords commerciaux et d'investissements.

En outre, cinq pays sélectionnés auront l'opportunité de parrainer des journées dédiées, où ils pourront mettre en avant leurs opportunités en matière de commerce, d'investissement, de tourisme et de culture.

Diversifiés

Par ailleurs, l'IATF2023 propose une plateforme interactive en ligne permettant de présenter des biens, des services et des possibilités d'investissement, garantissant une portée maximale aux exposants.

Dans le domaine de l'art, le sommet Creative Africa Nexus (CANEX) et le programme de théâtre en direct rassembleront des créateurs du continent et de la diaspora, offrant une plateforme pour présenter, exposer et établir des réseaux avec des décideurs, d'éminents investisseurs, des financiers, des leaders d'opinion et d'autres professionnels du secteur de la création.

Ce sera le plus grand rassemblement de créateurs du continent en 2023, mettant en vedette des grandes marques, des artistes, des musiciens, des producteurs et des distributeurs.

En outre, un Salon de l'Automobile en Afrique abritera une exposition automobile, un forum automobile et des rencontres B2B et B2G dédiés à l'industrie automobile.

Enfin, un Programme de l'Union Africaine pour Jeunes Startups est au programme pour permettre aux jeunes entreprises africaines de présenter leurs produits et services dans un pavillon dédié.

Bref, l'IATF2023 s'annonce comme un événement majeur pour promouvoir le commerce et les investissements en Afrique, renforçant la vision de la ZLECAf pour une Afrique intégrée et prospère.