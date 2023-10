Madagascar: Enseignement musical - Les spécialistes fortement convoités

Un secteur avec de larges débouchés. C'est ainsi que le Dr Aintsoniony Ranaivomiadana a décrit l'insertion professionnelle des personnes ayant fait des études en musique. Ce dernier n'est autre que le fondateur de l'EGM (Ecole de guitare et de musique) fondée en 2005. Depuis février 2016, il a obtenu le statut de conservatoire et est dorénavant connu sous l'appellation de « EGM-Conservatoire de musique».

Samedi dernier a eu lieu la cérémonie officielle de remise de diplômes des grands étudiants du cycle supérieur de la promotion « Mahay » à la salle des fêtes de l'Institution Sainte Famille Mahamasina. Un évènement qui a été marqué par la cérémonie de rentrée solennelle de ce premier conservatoire de musique malgache. « Le cursus à vocation professionnelle prépare les étudiants aux métiers de la musique. C'est un secteur grandissant avec une forte demande de spécialistes, si l'on ne cite que les établissements scolaires pour les activités parascolaires » , argue le Dr Aintsoniony Ranaivomiadana.

Mais il a toutefois noté que la patience et la persévérance restent des qualités que les musiciens doivent avoir puisque le chemin à parcourir pour devenir un professionnel en la matière est loin d'être facile. « Pour cette formation de niveau supérieur, outre les formations liées à la musique, nous enseignons aussi le leadership, l'éthique et la déontologie, le droit, le développement personnel, les langues et même la comptabilité », poursuit-il. La cérémonie a vu la présence des représentants du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, ainsi que ceux de la Primature, puisque parmi les sortants, on remarquera des musiciens du Gouvernement.

Cursus. Les formations professionnelles permettent d'obtenir des diplômes homologués par l'Etat. La formation dure entre un et deux ans. Le DEM (Diplôme d'études musicales) dure 10 mois. Le DTS (Diplôme de technicien supérieur) est une formation supérieure de type Bac+2 et permet d'exercer en tant que professeur de musique. La Licence professionnelle de musique, quant à elle, est une formation supérieure de type Bac+3, dispensée après 30 mois d'études et est en cours de mise en place. Il est à noter que l'EGM-Conservatoire de musique® dispose actuellement de 13 annexes à Antananarivo, Antsirabe, Toamasina et Mahajanga. La 14ème annexe ouvrira bientôt ses portes. Les inscriptions pour le cours académique continuent et les débutants y sont acceptés.