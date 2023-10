Madagascar: Un mouvement qui ne faiblit pas

Si l'on en doutait encore, les dizaines de milliers de personnes qui sont venues au coliseum d'Antsonjombe, samedi dernier, ont montré que le Collectif des candidats est plus que jamais présent dans l'arène politique. Les multiples obstacles qui ont été dressés devant eux n'ont nullement empêché leurs partisans de les rejoindre dans cette enceinte. On s'aperçoit que c'est le combat mené depuis une quinzaine de jours contre vents et marées qui les lie et qui explique ce succès.

Un mouvement qui ne faiblit pas

La semaine, qui s'est écoulée et qui a été mouvementée pour le collectif des candidats, a commencé à insinuer un certain doute dans l'esprit de ses partisans. Les multiples provocations ne les ont cependant pas fait dévier de leur objectif : réclamer la tenue d'élections libres et transparentes. Les manifestations ont eu lieu de manière pacifique. La répression aveugle de jeudi ne les a pas dissuadés de poursuivre leur combat. Ils ont su s'adapter face à l'adversité et ils se sont dérobés devant les barrages des forces de l'ordre.

Ce sont les idées qu'ils véhiculent qui attirent de plus en plus de sympathisants. L'interdiction de manifestation signifiée par le préfet a finalement été contournée puisque la demande de disposition du coliseum d'Antsonjombe a été accordée dans la nuit de vendredi. De nombreux artistes se sont proposés spontanément d'animer le rassemblement prévu, et ce, gratuitement. En dépit de tous les problèmes d'organisation, la manifestation a eu lieu.

Les sympathisants qui prévoyaient de se rendre en cortège n'ont pas pu le faire à cause des forces de l'ordre présentes. Mais ils sont venus par petits groupes. L'immense nef d'Antsonjombe s'est très vite remplie. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont répondu présent. Outre un concert, elles sont venues voir une manifestation organisée par le Collectif des candidats. Les messages distillés ont été parfaitement reçus par ce public conscient de l'enjeu des échéances à venir.